Amazon abaisse cette montre connectée Garmin pour les surfeurs qui se nourrit du soleil et vous donne des données sur les marées et votre activité | La technologie

Garmin Instinct Solar Surf Edition est une montre connectée spécialement conçue pour les surfeurs qui souhaitent profiter au maximum des vagues.

Les surfeurs apprécient chaque vague qui se présente pour l’attraper et s’amusent à la dévaler. C’est un sport incroyable, très addictif et avec une culture incroyable. Heureusement qu’il existe des marques qui ont vu chez les surfeurs un intérêt à avoir plus d’informations à leur poignet, c’est pourquoi cette montre connectée Garmin Instinct Solar Surf Edition existe.

Si vous souhaitez avoir une montre spécifique pour les surfeurs, vous pouvez l’obtenir Instinct Solar Surf Edition pour seulement 314 euros sur Amazon. Une bonne réduction des 360 euros que cela coûtait.

Cette montre de sport est assez complète pour mesurer les activités sportives et quantifier les valeurs physiques, avec la charge solaire mais aussi des informations sur les marées et des détails spécifiques pour améliorer votre activité en mer.

C’est une montre connectée doublement spéciale. D’une part, il est conçu pour les surfeurs avec des informations précises sur les marées de l’endroit où vous vous trouvez. Donc tu peux savoir l’état de la mer de votre poignet et enregistrer le nombre de vagues surfées, la vitesse et la distance parcourue.

Mais c’est aussi c’est une smartwatch qui se nourrit du soleil pour recharger sa batterie. Cela lui permet d’avoir une autonomie incroyable lorsque vous faites du sport en extérieur. Vous pouvez atteindre jusqu’à 54 jours d’autonomie en mode intelligent en fonction de son exposition au soleil.

Il est conçu pour durer, avec une résistance de jusqu’à 100 mètres sous l’eau et certificat militaire contre les coups.

Pour les surfeurs et tout type d’athlète

Bien que cette version soit conçue pour les amateurs de surf, c’est aussi une bonne option pour les athlètes d’autres activités. Il conserve ses caractéristiques de smartwatch normale, c’est-à-dire avec notifications, WiFi, Bluetooth et même NFC pour effectuer des paiements avec Garmin Pay.

Il gère également des éléments tels que la prise en charge du GPS, Galileo et GLONASS, le suivi des sports tels que le surf, la natation, la course, le cyclisme, la randonnée, l’aviron, les activités de force et bien plus encore. le capteur de fréquence cardiaque fonctionne 24h/24 et 7j/7 et dispose également capteur d’oxygène dans le sang.

Peu importe le sport que vous pratiquez, mais si vous aimez le surf ou la natation, vous ne pouvez pas manquer cette édition de surf solaire Garmin Instinct car elle est maintenant en vente sur Amazon.

N’oubliez pas que vous l’avez en offre pour une durée limitée à seulement 314 euros avec la livraison gratuite.

