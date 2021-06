Amazon abandonne le site de Frontline Doctors pour « désinformation sur les vaccins » .

de WND :

“Jeff Bezos et Amazon ne peuvent pas contester nos données et faits scientifiques”

Le service d’hébergement Internet d’Amazon a supprimé le site Web du groupe de médecins connus pour promouvoir des traitements éprouvés pour COVID-19 tels que l’hydroxychloroquine et l’ivermectine.

America’s Frontline Doctors a été accusé d’avoir “hébergé des informations erronées sur les vaccins et a été signalé comme contenu répréhensible à AWS”.

Le Gateway Pundit a rapporté qu’Amazon avait fermé le site vers le 31 mai. Le site Web des médecins a depuis été restauré via un autre hôte.

Voici une copie de ce que l’AFLDS a reçu d’Amazon :

Les médecins ont déclaré qu’Amazon leur avait donné un préavis de quatre jours pour supprimer le site Web du serveur d’Amazon, sinon il serait supprimé.

L’AFLDS a déclaré que son équipe “a travaillé sans relâche pour reconstruire notre site Web à partir de zéro tout en utilisant des serveurs dans le monde entier à grands frais”.

« Nous avons été contraints de prendre des mesures immédiates car nous ne permettrons jamais à Jeff Bezos et à Amazon de nous interdire de parler librement des traitements médicaux, des études médicales, de la liberté individuelle ou de remettre en cause le discours du gouvernement concernant les vaccins COVID-19 », a déclaré l’AFLDS.

Les médecins ont déclaré que les motivations d’Amazon “sont suspectes, car elles sont étroitement liées à l’administration Biden, en raison de contrats gouvernementaux massifs” qui valent des milliards alors qu’Amazon ne paie presque aucun impôt sur les sociétés.

“Jeff Bezos et Amazon ne peuvent pas contester nos données et faits scientifiques, ils préfèrent donc nous supprimer complètement”, a déclaré l’AFLDS.

« Nous avons déjà été mis sur liste noire sur les réseaux sociaux et ne pouvons pas héberger de vidéos sur YouTube. Nous devons construire nos propres serveurs Internet qui ne peuvent pas être réduits au silence par Big Tech, Big Pharma ou Big Government. »

‘Désinformation’

En juillet 2020, une vidéo publiée par America’s Frontline Doctors d’une conférence de presse devant la Cour suprême à Washington a été supprimée par Facebook, YouTube et Twitter après plus de 10 millions de visites, car elle était réputée avoir partagé des affirmations « trompeuses » sur le virus.

En particulier, les géants des médias sociaux n’aimaient pas les affirmations selon lesquelles l’hydroxychloroquine était un traitement efficace contre les coronavirus et que les masques ne ralentissaient pas la propagation du virus.

Mais depuis lors, plus de 200 études évaluées par des pairs ont montré que l’hydroxychloroquine est un traitement sûr qui réduit considérablement le risque de maladie grave et de décès dus au COVID-19. Et de nombreuses études utilisant des données officielles, en particulier comparant les États et les pays avec et sans mandat de masque, indiquent que les masques n’ont pas ralenti la propagation du nouveau coronavirus.

Lorsque la vidéo de l’AFLDS a été supprimée il y a un an, le New York Times a estimé que la vidéo “avait été conçue spécifiquement pour plaire aux conspirationnistes d’Internet et aux conservateurs désireux de voir l’économie rouvrir, avec un cadre et des personnages pour donner de l’authenticité”.

Le Times a cité Lisa Kaplan, fondatrice d’Alethea Group, une start-up qui aide à lutter contre la désinformation.

« La désinformation sur un virus mortel est devenue un fourrage politique, qui a ensuite été propagé par de nombreuses personnes en qui leurs circonscriptions font confiance », a-t-elle déclaré.

“Si une seule personne écoutait quelqu’un propager ces mensonges et qu’elle prenait par la suite une action qui a amené d’autres à attraper, à propager ou même à mourir du virus – c’est une personne de trop.”

