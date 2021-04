Amazon abandonne silencieusement le Fire TV Cube en Inde quelques heures après l’annonce d’Apple TV 4K de deuxième génération

Le Fire TV Cube coûte Rs 12 999 en Inde.

C’était rapide, ou était-ce? Quelques heures après qu’Apple a annoncé la deuxième génération d’Apple TV 4K, y compris les prix et la disponibilité en Inde, Amazon a silencieusement abandonné le Fire TV Cube. Dans le communiqué de presse (et sur Amazon Inde où il est maintenant répertorié), Amazon l’appelle le Fire TV Cube de deuxième génération, ce qui est vrai, mais ce qu’il ne vous dit pas, c’est que le produit a été lancé pour la première fois en 2019, il arrive donc en Inde près de deux ans après ses débuts mondiaux. Le Fire TV Cube de première génération n’a jamais été lancé en Inde.

On s’attend à ce qu’Amazon sous-estime les prix d’Apple. Le Fire TV Cube coûte Rs 12999 en Inde et regroupe un tas d’accessoires, notamment un adaptateur Ethernet, une télécommande vocale Alexa (troisième génération) et un câble d’extension IR, mais pas de câble HDMI (pour une raison curieuse). Amazon a déclaré qu’il vous en donnerait un sans frais supplémentaires avec l’appareil en tant qu’offre de lancement. Il est disponible à la vente à partir d’aujourd’hui sur le site Web d’Amazon Inde et dans certains points de vente Croma et Reliance. L’Apple TV 4K commence à Rs 18 990 pour un modèle avec 32 Go de stockage (Rs 19 990 pour 64 Go) et sera disponible dans la seconde quinzaine de mai avec des précommandes à partir du 30 avril.

Alors, qu’est-ce que le Fire TV Cube? Il s’agit essentiellement de trois appareils en un: un lecteur multimédia en continu, un haut-parleur intelligent Alexa et une télécommande universelle pour contrôler d’autres appareils. Il dispose d’un processeur MediaTek à 6 cœurs associé à 2 Go de RAM et 16 Go de stockage et exécute la nouvelle interface utilisateur Fire TV dès le départ. Amazon l’appelle le Fire TV le plus rapide et le plus puissant jamais conçu. Il s’agit également de son Fire TV le plus cher à ce jour.

Revenant à la fonctionnalité, il peut diffuser du contenu 4K, 1080p et 720p jusqu’à 60 images par seconde (fps). Il prend en charge les codecs HDR populaires, y compris Dolby Vision (c’était en fait l’une des fonctionnalités phares du produit au lancement puisque le modèle de première génération ne le supportait pas) et il peut également faire Dolby Atmos. Cela dit, le processeur A12 Bionic plus rapide de l’Apple TV 4K lui permet de prendre en charge la vidéo HDR à fréquence d’images élevée et la lecture Dolby Vision à 60 ips sur AirPlay – c’est son principal argument de vente.

Le Fire TV Cube fait cependant un retour en force avec la commande vocale en champ lointain à l’aide de huit microphones et la possibilité de contrôler des appareils compatibles IR, notamment des téléviseurs, des barres de son, des décodeurs câble et satellite.

Bien qu’il soit tard pour la fête, le Fire TV Cube mérite votre attention, surtout si vous regardez également l’Apple TV 4K. Bien que ce ne soit peut-être pas aussi rapide, le Fire TV Cube va au coude à coude avec Apple TV 4K sur presque toutes les fonctionnalités dans un ensemble également plus abordable. Il faut également prendre en compte l’avantage des compétences Alexa et la prise en charge de l’écosystème plus large. Regardez cet espace pour notre examen complet du Fire TV Cube et de l’Apple TV 4K dans les jours à venir.

