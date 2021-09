Amazon accusé d’avoir conclu des accords “anticoncurrentiels” avec des grossistes

Le procureur général de DC a déposé une plainte contre Amazon pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles qui ont augmenté les prix pour les consommateurs et étouffé l’innovation et le choix sur la plate-forme.

Karl Racine allègue dans un communiqué de presse qu’Amazon fixe les prix de vente au détail en ligne par le biais de dispositions contractuelles et de politiques pour les vendeurs tiers. Le communiqué de presse indique que ces provinces et politiques sont considérées comme la “nation la plus favorisée”, ce qui empêche les vendeurs tiers d’offrir les mêmes produits à des prix inférieurs sur d’autres plateformes, y compris la leur.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En mettant cette politique en pratique, les vendeurs tiers doivent intégrer des frais élevés, “jusqu’à 40 % du prix total du produit”, dans le prix facturé aux clients sur Amazon mais aussi sur d’autres plateformes sur lesquelles les vendeurs tiers vendent. .

“En conséquence, ces accords imposent un prix plancher artificiellement élevé sur le marché de la vente au détail en ligne et permettent à Amazon de construire et de maintenir un pouvoir de monopole en violation de la loi antitrust du district de Columbia”, indique le communiqué.

Racine a déclaré dans le communiqué qu’Amazon avait utilisé son pouvoir de marché dominant pour gagner et ne pas permettre aux vendeurs tiers de réussir.

“Il maximise ses profits au détriment des vendeurs et des consommateurs tiers tout en nuisant à la concurrence, en étouffant l’innovation et en faisant pencher illégalement les règles du jeu en sa faveur”, a-t-il déclaré. « Nous avons déposé cette poursuite antitrust pour mettre fin au contrôle illégal des prix par Amazon sur le marché de la vente au détail en ligne. Nous avons besoin d’un marché en ligne équitable qui élargit les options disponibles pour les résidents du district et favorise la concurrence, l’innovation et le choix.

Amazon contrôle actuellement 50 à 70 % des ventes du marché en ligne. Beaucoup de ces ventes ont lieu lors de l’événement Prime Day de l’entreprise, un événement de deux jours où vous pouvez trouver certaines des meilleures offres Prime Day. La société, ainsi que Google, Facebook et Apple sont tous soumis à un contrôle antitrust depuis plus d’un an.

Le ministère américain de la Justice a poursuivi Google fin 2020, alléguant des violations de la loi antitrust. Facebook a également été poursuivi par la Federal Trade Commission et un groupe d’États.

Le procureur général de DC, Karl A. Racine, a déposé une plainte modifiée contre Amazon, alléguant que les accords anticoncurrentiels du géant de la vente au détail avec les vendeurs propriétaires « nuisent également aux consommateurs en faisant augmenter les prix sur les marchés en ligne ». La plainte modifiée accuse également Amazon d'”étouffer la concurrence et l’innovation entre les places de marché en ligne” en abusant de sa position dominante.

Le procureur général Racine a déclaré dans un communiqué :

Alors que nous enquêtions plus avant sur les pratiques anticoncurrentielles d’Amazon qui nuisent aux consommateurs et renforcent encore le monopole d’Amazon, nous avons appris qu’elle concluait également des accords anticoncurrentiels avec des vendeurs propriétaires, ou grossistes, en plus des vendeurs tiers. J’ai déposé cette poursuite antitrust pour défendre les consommateurs, tenir Amazon responsable de ses pratiques anticoncurrentielles et protéger la concurrence. C’est exactement ce que nous continuons de faire avec cette plainte modifiée qui ajoute encore plus à l’inconduite d’Amazon.

Conformément aux nouvelles sections, les accords d’Amazon avec les vendeurs propriétaires garantissent à l’entreprise un certain bénéfice minimum lorsqu’elle vend les produits achetés auprès d’eux sur sa place de marché en ligne. Si Amazon vend finalement un produit à un prix qui lui permet d’obtenir moins que le profit minimum convenu, les vendeurs propriétaires sont tenus de compenser Amazon pour la différence.

Cet accord a apparemment pour conséquence que certains vendeurs propriétaires encourent des millions de dollars en coûts de « redressement » pour Amazon. Pour éviter les paiements, les vendeurs propriétaires augmentent souvent les prix de leurs produits vers et sur d’autres marchés en ligne, ce qui entraîne des prix artificiellement élevés sur les marchés en ligne concurrents d’Amazon.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.