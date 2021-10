Amazon accusé d’avoir menti au Congrès, pourrait faire l’objet d’une enquête pénale

Amazon a deux semaines pour prouver qu’il ne discrimine pas les autres produits vendus sur sa plateforme en ligne, un délai imposé par le House Judiciary Antitrust Subcommittee.

Une lettre adressée lundi à Amazon soupçonne l’entreprise d’avoir induit le comité en erreur et de mentir au Congrès lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne faisait pas la promotion de ses propres produits plus que d’autres et qu’elle n’utilisait pas les données des vendeurs pour créer des produits concurrents.

La lettre cite directement des enquêtes de . et de The Markup, qui affirment qu’Amazon « a mené une campagne systématique de création de contrefaçons et de manipulation des résultats de recherche pour stimuler ses propres gammes de produits en Inde, l’un des marchés les plus porteurs de l’entreprise ». Il a également été allégué qu’Amazon faisait la promotion de ses propres produits concurrents par rapport à ceux d’autres marques.

Le comité dit qu’il donne à Amazon une dernière chance de prouver qu’il ne mentait pas sur ses pratiques et ne faisait pas l’objet d’une enquête.

Nous vous encourageons fortement à profiter de cette occasion pour corriger le dossier et fournir au Comité des réponses assermentées, véridiques et précises à cette demande alors que nous examinons si un renvoi de cette affaire au ministère de la Justice pour enquête criminelle est approprié.

Amazon maintient cependant qu’il n’a pas induit le comité en erreur. Un porte-parole d’Amazon a déclaré à Android Central qu’il continuait de nier les allégations, réitérant les déclarations de l’ancien PDG Jeff Bezos selon lesquelles la société interdit d’utiliser les données des vendeurs pour développer les propres produits d’Amazon et enquête en interne sur tous les mauvais acteurs qui auraient pu enfreindre cette politique.

De plus, nous concevons notre expérience de recherche pour présenter les articles que les clients voudront acheter, qu’ils soient proposés par Amazon ou l’un de nos partenaires commerciaux.

Pendant ce temps, Amazon est également confronté à une nouvelle législation bipartite visant à freiner sa domination du marché et à mettre fin à ces pratiques présumées.

L’American Innovation and Choice Online Act, introduit par la sénatrice Amy Klobuchar et le sénateur Chuck Grassley, vise à promouvoir la concurrence en interdisant aux plateformes dominantes de « favoriser leurs propres produits ou services », tout en jetant les bases d’une application qui tiendrait les entreprises responsables des comportements anticoncurrentiels. .

Cependant, Brian Huseman, vice-président des politiques publiques d’Amazon, a déclaré dans un communiqué que le projet de loi aurait un impact négatif sur les entreprises qui opèrent sur sa plate-forme et a déclaré qu’il singularisait injustement l’entreprise.

Tel qu’il est rédigé, le projet de loi mettrait en péril la capacité d’Amazon à exploiter un marché pour les vendeurs, et il dégraderait considérablement les avantages d’Amazon Prime que les clients apprécient. Nous exhortons le Congrès à considérer ces conséquences au lieu de se précipiter à travers ce projet de loi au libellé ambigu. Si le Congrès a l’intention d’adopter de nouvelles lois visant à réglementer le secteur de la vente au détail hautement concurrentiel, il devrait rédiger un texte qui s’applique à tous les détaillants, pas à un seul.

Amazon a jusqu’au 1er novembre pour soumettre des documents prouvant qu’il n’utilise pas les données du vendeur pour créer des produits concurrents ni fournir un traitement auto-préférentiel pour ses produits.

