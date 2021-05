Amazon achète le studio hollywoodien MGM

27/05/2021 à 9h34 CEST

SPORT.es

Amazon a accepté d’acheter les studios historiques MGM pour 8,45 milliards de dollars. MGM est l’un des studios les plus célèbres d’Hollywood, ayant produit des films classiques tels que Some Like It Hot et Singin ‘In The Rain. La vente donnera au service de streaming Prime du géant de la technologie un accès à un énorme catalogue de contenu.

Un cadre d’Amazon a déclaré mercredi: “C’est très excitant et offre de nombreuses opportunités de narration de haute qualité.” Mike Hopkins, vice-président principal de Prime Video et d’Amazon Studios, a ajouté: “La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle dans le catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM.”

L’accord renforcera l’offre Amazon Prime Video avec environ 4000 films, y compris la franchise James Bond et Legally Blonde, ainsi que 17 000 émissions de télévision comme la série télévisée Handmaid’s Tale. Les producteurs derrière James Bond ont cependant déclaré que la vente n’affecterait pas la prochaine sortie de No Time to Die.