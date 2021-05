Amazon achète Metro-Goldwyn-Mayer pour 8,45 milliards de dollars

Le géant du e-commerce Amazon a annoncé mercredi l’achat du studio de cinéma Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) pour 8,45 milliards de dollars, la deuxième acquisition en importance de son histoire.

Les deux entreprises ont souligné que Amazon “contribuera à préserver l’héritage et le catalogue de films” du studio hollywoodien, qui possède une archive de contenu avec 4000 titres datant des années 1920, selon une déclaration commune.

“La véritable valeur financière de cette transaction est le trésor caché de la propriété intellectuelle dans le vaste catalogue que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM.Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d’Amazon Studios, a déclaré dans la note.

La fusion WarnerMedia et Discovery, également annoncée la semaine dernière, pourrait créer un nouveau concurrent pour les leaders du contenu en streaming en réunissant l’une des plus grandes bibliothèques de propriété intellectuelle et une gamme de marques, notamment HBO et Warner Bros.

Amazon a récemment révélé qu’environ 175 millions de clients utilisaient Prime Video en 2020, tandis que Netflix compte environ 208 millions d’abonnés, Disney + dépasse les 100 millions, et l’entreprise WarnerMedia et Discovery qui en résulterait pourrait en ajouter environ 79 millions.

MGM, qui recherche un acheteur depuis des mois, Il possède une grande archive de contenus avec 4000 titres de films datant des années 20 du siècle dernier, y compris la franchise emblématique de James Bond et des classiques comme «Autant en emporte le vent» et 17 000 heures de télévision.