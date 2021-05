Amazon achète MGM pour 8,45 milliards de dollars après la fin des discussions d’Apple

Il a été annoncé aujourd’hui qu’Amazon achète MGM Studios pour 8,45 milliards de dollars, dans un mouvement susceptible de voir les franchises existantes voir une nouvelle vie via la division cinéma et télévision de la société, Amazon Studios …

Rapports CNBC.

«La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle dans le catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM», a déclaré Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d’Amazon Studios, dans un communiqué. «C’est très excitant et offre de nombreuses opportunités de narration de haute qualité.»

L’accord est la deuxième plus grande acquisition de l’histoire d’Amazon, derrière son achat de 13,7 milliards de dollars de Whole Foods en 2017.

L’un des éléments de propriété intellectuelle les plus précieux est James Bond, bien que, comme l’a expliqué Screenrant l’année dernière, la situation est compliquée.

En janvier, il a été rapporté qu’Apple avait eu des entretiens préliminaires sur une éventuelle acquisition de MGM.

Selon le rapport de cette semaine, MGM a eu des «entretiens préliminaires» avec «un certain nombre d’entreprises», notamment Apple et Netflix. L’objectif de MGM est de «mesurer leur intérêt pour une acquisition» après avoir construit une bibliothèque de contenu «d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars», indique le rapport. Une grande partie de cette valeur provient des franchises de MGM.

MGM est propriétaire de plusieurs franchises cinématographiques et télévisuelles, dont James Bond, RoboCop et The Magnificent Seven. Il possède également le réseau câblé premium Epix et a réalisé des émissions telles que «The Handmaid’s Tale» et «Live PD».