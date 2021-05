Amazon achète MGM pour 8,45 milliards de dollars

Amazon fait un gros pari sur Hollywood à l’ancienne. Après plusieurs rumeurs selon lesquelles un accord était en pourparlers, la société de technologie a annoncé ce matin qu’elle achetait MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). Amazon paiera 8,45 milliards de dollars pour acheter la société de 97 ans.

Dans le communiqué de presse, Amazon affirme que son achat de MGM vise principalement à booster sa production cinématographique d’Amazon Studios. Bien que cette partie de la société de technologie soit généralement en charge des émissions de télévision originales pour Amazon Prime Video, elle a connu un certain succès dans le cinéma. Au cours des derniers mois, Amazon a acquis des films comme Borat Subsequent Moviefilm et Coming 2 America, qui sont devenus de grands succès en streaming.

L’achat de MGM signifie qu’Amazon aura le contrôle de plus de 4000 films, y compris des franchises majeures comme la série James Bond, Rocky, RoboCop, Stargate, The Pink Panther, Legally Blonde et bien d’autres. MGM réalise également des émissions de télévision et Amazon pourra bientôt accéder à plus de 17000 épisodes télévisés de séries telles que Vikings, Fargo et, plus intéressant encore, The Handmaid’s Tale, qui est un énorme succès pour Hulu, propriété de Disney. MGM réalise également plusieurs émissions de téléréalité, notamment Survivor, The Voice, la franchise Real Housewives, Shark Tank, etc.

Vous pouvez parier qu’avec toute cette IP de divertissement, Amazon tentera de l’exploiter pour sa bibliothèque de streaming Prime Video. Vous pouvez probablement vous attendre à voir de nouvelles entrées pour de nombreuses franchises de MGM débutées sur Prime Video, à la fois dans les nouvelles versions télévisées et cinématographiques (une émission télévisée de James Bond, n’importe qui?).

Amazon n’a pas annoncé quand il s’attend à ce que l’accord soit officiellement conclu. Comme pour tous les achats importants, il sera soumis à l’examen et aux approbations réglementaires du gouvernement.