Amazon achètera MGM pour 8,5 milliards de dollars dans le cadre du deuxième accord du géant de la technologie pour renforcer l’empire médiatique de Bezos

(Image MGM.com; Illustration .)

C’est officiel: Amazon achètera MGM pour 8,45 milliards de dollars. Le géant de la technologie de Seattle a annoncé mercredi l’accord, qui serait sa deuxième acquisition en importance après l’achat de 13,7 milliards de dollars de Whole Foods en 2017.

L’accord est soumis à l’approbation réglementaire et intervient alors qu’Amazon fait l’objet d’un examen antitrust plus minutieux. L’accord suscite déjà les critiques des législateurs.

L’achat du studio historique d’Hollywood sera une aubaine majeure pour la branche médiatique en pleine croissance d’Amazon. Amazon est déjà un acteur actif du cinéma et de la télévision avec des contenus qu’il crée et acquiert via Amazon Studios et qu’il diffuse via son service de streaming, Prime Video. Amazon possède également IMDb.com.

MGM fournirait à Amazon plus de 4000 films et 17000 émissions de télévision qui ont collectivement remporté plus de 180 Oscars et 100 Emmys. La cinémathèque comprend les franchises James Bond et Rocky, ainsi que des émissions de télévision telles que «The Handmaid’s Tale» et «Fargo» et des émissions de téléréalité telles que «Shark Tank» et «Survivor».

«La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle dans le catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM», a déclaré Mike Hopkins, vice-président directeur de Prime Video et d’Amazon Studios, dans un communiqué.

Société privée, MGM était évaluée à environ 5,5 milliards de dollars, dette comprise, en décembre dernier, selon le Wall Street Journal. Il aurait recherché un acheteur depuis plusieurs années.

L’accord signale l’investissement continu d’Amazon dans sa branche média pour rivaliser avec d’autres géants du streaming tels que Netflix, Hulu et Disney. Amazon utilise Prime Video comme l’un des nombreux avantages – y compris la livraison gratuite, le stockage dans le cloud, etc. – pour son abonnement Prime de 119 $ / an, qui compte 200 millions de membres dans le monde. Amazon a dépensé 11 milliards de dollars en contenu vidéo et musical l’année dernière, contre 7,8 milliards de dollars l’année précédente, a rapporté CNBC.

Brad Stone, auteur du nouveau livre «Amazon Unbound», a écrit cette semaine que Bezos avait rassemblé les responsables des médias d’Amazon en 2017 et avait déclaré: «Je veux mon Game of Thrones». Depuis lors, Amazon a fait face à la pression croissante d’autres géants des médias qui possèdent de grandes franchises de cinéma et de télévision.

«Dans ce paysage concurrentiel, Bezos n’a pas seulement besoin d’une série télévisée avec des dragons et beaucoup de sang. (Cependant, il pourrait l’obtenir aussi, de la prochaine émission du Seigneur des Anneaux.) », A écrit Stone dans le bulletin d’information Fully Charged de Bloomberg. «Il a besoin d’un studio doté d’un coffre de propriété intellectuelle capable de produire ce genre de superproductions mondiales à un clip régulier.

Pour les gentils gens de la MGM, voici les douze ingrédients de Jeff Bezos pour chaque histoire épique, tirés du chapitre hollywoodien de mon livre Amazon Unbound. https://t.co/8fFlmzLcOx. Bonne chance! pic.twitter.com/qlz3EEBfSq – Brad Stone (@BradStone) 26 mai 2021

Peter Kafka de Recode a noté qu’Amazon veut MGM “pas tant parce qu’il veut posséder le streaming, mais parce qu’il veut que vous continuiez à venir sur Amazon.”

Amazon a déjà pris des mesures pour dépenser beaucoup pour acheter des médias traditionnels sous d’autres formes, comme son accord d’un milliard de dollars par an avec la NFL pour diffuser exclusivement jeudi soir Football pendant 11 saisons.

L’accord MGM fournit des indices sur le retour de l’exécutif de longue date Jeff Blackburn, qui a pris sa retraite plus tôt cette année, a rejoint une société de capital-risque pendant cinq semaines, mais a ensuite décidé de revenir pour diriger une nouvelle organisation «Global Media & Entertainment» qui comprendra Prime Studios vidéo et Amazon, musique, Twitch et plus encore. Il commence le 7 juin.

MGM et Amazon Web Services ont signé un accord de cloud computing en décembre pour déplacer le contenu et les efforts de distribution du studio vers le cloud et pour aider le studio à développer de «nouveaux modèles commerciaux» et de «nouvelles opportunités de revenus», a précédemment rapporté The Hollywood Reporter.