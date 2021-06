Amazon affirme que les projets de loi antitrust auront des «effets négatifs importants» sur les vendeurs et les consommateurs

Une tour du siège d’Amazon reflétée dans les Sphères à Seattle. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

Amazon a répondu mardi au projet de loi antitrust présenté par des membres de la Chambre des représentants des États-Unis au début du mois, affirmant que les projets de loi “auraient des effets négatifs importants” sur les entreprises qui vendent sur Amazon et les consommateurs qui y font leurs achats.

Le géant de la technologie basé à Seattle a publié une déclaration sur son site Web de Brian Huseman, vice-président de la politique publique de l’entreprise, dans laquelle il a déclaré que le sous-comité antitrust de la Chambre « avançait inutilement rapidement pour faire avancer ces projets de loi ».

La législation a été dévoilée pour la première fois le 11 juin et pourrait changer la façon dont les grandes entreprises technologiques telles qu’Amazon, Apple, Google et Facebook font des affaires et dominent leurs marchés respectifs.

Les cinq projets de loi créeraient un cadre pour démanteler les grandes entreprises technologiques en plus petites (Amazon et Amazon Web Services, par exemple) ; rendre les fusions plus coûteuses et plus difficiles ; démanteler des entreprises qui utilisent leur domination dans un domaine pour s’établir dans un autre ; et d’arrêter les entreprises qui créent des marchés soi-disant ouverts et de les jouer uniquement pour favoriser leurs propres produits.

Le vaste paquet des démocrates et des républicains de la Chambre intervient après des mois d’études et d’enquêtes du Congrès sur l’énorme pouvoir et la portée financière de Big Tech et la réglementation existante pour la réduire. Comme l’a noté le New York Times, « Amazon, Apple, Facebook et Google ont une capitalisation boursière combinée de 6 300 milliards de dollars, soit quatre fois plus que la valeur des 10 plus grandes banques du pays.

La membre du Congrès de Seattle, Pramila Jayapal, vice-présidente du sous-comité antitrust, a présenté la Ending Platform Monopolies Act qui permettrait au gouvernement fédéral de poursuivre pour forcer les quatre grandes entreprises technologiques à vendre des secteurs d’activité considérés comme un «conflit d’intérêts».

“Il ne s’agit pas d’Amazon”, a déclaré Jayapal au Seattle Times cette semaine. « Il s’agit des pouvoirs de monopole des quatre grandes entreprises technologiques. C’est une envie irrésistible pour les entreprises qui opèrent sur plusieurs plates-formes avec des conflits d’intérêts et des entreprises concurrentes d’utiliser le pouvoir de manière à supprimer la concurrence.

Voici la déclaration complète d’Amazon :