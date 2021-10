Amazon ajoute 150 000 travailleurs saisonniers alors que la campagne d’embauche massive se poursuit sur l’ensemble du réseau d’exploitation

Un centre de distribution Amazon. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Amazon a déclaré lundi qu’il ajoutait 150 000 emplois saisonniers pour renforcer les rangs de son réseau d’exploitation pendant la saison des vacances chargée.

L’augmentation annuelle de l’aide aux vacances intervient alors que le géant de la technologie cherchait déjà à pourvoir des dizaines de milliers de postes horaires dans le domaine de l’exécution de ses activités, dont 125 000 annoncés en septembre. De plus, Amazon a déclaré le mois dernier qu’il cherchait à embaucher 40 000 emplois en entreprise et en technologie dans plus de 220 sites aux États-Unis.

Amazon emploie désormais plus de 1,3 million de personnes à temps plein et à temps partiel dans le monde. L’entreprise a embauché plus de 450 000 personnes aux États-Unis depuis le début de la pandémie de COVID-19. L’année dernière, l’embauche saisonnière de 100 000 était en baisse par rapport aux 200 000 de 2019, mais Amazon avait déjà recruté 175 000 travailleurs saisonniers en mars et avril 2020 pour répondre à la demande d’achats en ligne alors que la première étape de la pandémie confinait de nombreuses personnes à leur domicile.

La pression exercée sur les employés des opérations pour l’arrimage, la cueillette, l’emballage, l’expédition et plus encore survient alors que les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales ont fait craindre aux acheteurs de savoir si les cadeaux de vacances arriveront à temps. Amazon a déjà annoncé des offres de style «Black Friday» sur son site Web.

Le salaire de départ moyen pour les nouveaux rôles est de 18 $ de l’heure, avec des primes de connexion pouvant atteindre 3 000 $ et 3 $ supplémentaires par heure en fonction des quarts de travail dans de nombreux endroits. Amazon a annoncé en avril qu’il prévoyait d’investir plus d’un milliard de dollars en augmentations de salaire pour ses employés d’exploitation, promettant des augmentations de 50 cents à 3 dollars de l’heure à plus de 500 000 employés.

La société a répertorié 20 États avec le plus grand nombre d’ouvertures saisonnières, notamment : Arizona, Californie, Colorado, Floride, Géorgie, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New York, Caroline du Nord, Ohio, Oregon, Pennsylvanie, Tennessee, Texas et Virginie.

La société a ouvert plus de 250 nouveaux centres de distribution, centres de tri, hubs aériens régionaux et stations de livraison aux États-Unis en 2021.