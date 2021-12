Amazon ajoute 4 nouveaux projets d’énergie solaire en Espagne

01/12/2021 à 11:38 CET

Agustí Sala

Amazon a ajouté quatre nouveaux projets de énergie solaire en Espagne, en Estrémadure, Castilla-La Mancha et la Communauté de Madrid. Ces initiatives s’inscrivent dans le 18 nouveaux projets d’énergie éolienne et solaire qui seront également réalisés en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Finlande et aux États-Unis, qui ajoutera une capacité renouvelable de 5,6 gigawatts (GW) au réseau et contribuera à atteindre l’objectif de l’entreprise de fournir 100 % de ses activités en énergie renouvelable d’ici 2025, cinq ans avant votre engagement initial en 2030.

En Espagne, l’un des parcs sera situé en Castille-La Manche, deux en Estrémadure et un autre dans la Communauté de Madrid. Dans l’ensemble ajoutera plus de 630 mégawatts (MW) de capacité du réseau, qui s’ajoutera à celle des cinq centrales solaires que l’entreprise possède déjà en Espagne, situées en Andalousie, Estrémadure, Aragon et Castille – La Manche. Avec le démarrage de ces nouveaux projets photovoltaïques, Amazon dépassera les 1,15 GW de capacité renouvelable en Espagne, dont la puissance installée totale est d’environ 60 GW.

274 projets

Au total, Amazon compte déjà 274 projets éoliens et solaires dans le monde, avec une capacité totale de production d’énergie renouvelable de plus de 12 GW et 33 700 gigawattheures (GWh). Lorsqu’ils seront tous pleinement opérationnels, ils fourniront de l’énergie renouvelable aux Sièges d’entreprise, centres de distribution et centres de données Amazon Web Services (AWS) d’Amazon.

Ces projets aideront également Amazon à remplir son engagement de produire l’équivalent en énergie renouvelable de l’électricité utilisée par ses appareils Echo. La quantité d’énergie renouvelable produite par ces projets éviter chaque année l’équivalent des émissions annuelles de près de 3 millions de voitures dans le États-Unis, qui est estimé à environ 13,7 millions de tonnes métriques.

Après cette dernière annonce, Amazon se réaffirme comme le plus grand acheteur mondial d’énergies renouvelables, avec 274 projets dans le monde, dont 105 toitures éoliennes et solaires à l’échelle commerciale et 169 toits solaires dans les installations et les magasins d’Amazon à travers le monde.

Engagement

Amazon et l’optimisme mondial a cofondé « The Climate Pledge » en 2019, un engagement à atteindre émissions nettes de carbone zéro d’ici 2040, 10 ans avant l’Accord de Paris. L’engagement compte désormais plus de 200 signataires, dont Mahou San Miguel, Real Betis, Cabify, HotelBeds, Grupo Prosegur, Acciona, Glovo, Grupo Primafrio et Telefónica.

Pour atteindre cet objectif, Amazon continuera à réduire les émissions dans toutes ses opérations dans le but de nourrir 100 % de ses opérations avec des énergies renouvelables d’ici 2025, cinq ans avant l’objectif initial de 2030. De plus, l’entreprise s’est engagée, à travers son projet « Shipment Zero », à ce que toutes ses expéditions soient neutres en carbone, avec l’engagement que 50% de ses expéditions sont neutres en émissions nettes carbone d’ici 2030.

La société a commandé 100 000 véhicules de livraison électriques, la plus grosse commande de véhicules de livraison électriques de l’histoire, et maintient son investissement de 2 milliards de dollars pour le développement de services et de solutions de décarbonation via le « Climate Pledge Fund ».