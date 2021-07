Amazon ajoute deux nouveaux principes de leadership quelques jours seulement avant que Jeff Bezos ne quitte son poste de PDG

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Amazon ajoute deux nouveaux principes de leadership qui reflètent l’évolution de l’entreprise alors que le géant de la technologie fait face à un examen minutieux de la part des régulateurs et à une perception publique négative croissante.

Les ajouts sont importants étant donné la façon dont les 14 principes de leadership existants guident les opérations quotidiennes d’Amazon. C’est la première fois qu’Amazon s’ajoute à la liste depuis 2015, lorsque la société a inclus un 14e principe, “Apprendre et être curieux”.

Les nouveaux principes sont ajoutés quelques jours seulement avant que Jeff Bezos ne quitte ses fonctions de PDG et ne passe les rênes au chef d’Amazon Web Services, Andy Jassy, ​​lundi.

Voici les deux nouveaux principes :

Efforcez-vous d’être le meilleur employeur de la planète Les dirigeants travaillent chaque jour pour créer un environnement de travail plus sûr, plus productif, plus performant, plus diversifié et plus juste. Ils dirigent avec empathie, s’amusent au travail et permettent aux autres de s’amuser facilement. Les dirigeants se demandent : mes collègues se développent-ils ? Sont-ils habilités ? Sont-ils prêts pour la suite ? Les dirigeants ont une vision et un engagement envers la réussite personnelle de leurs employés, que ce soit chez Amazon ou ailleurs. Le succès et l’échelle apportent une large responsabilité On a commencé dans un garage, mais on n’y est plus. Nous sommes grands, nous impactons le monde et nous sommes loin d’être parfaits. Nous devons être humbles et attentifs même aux effets secondaires de nos actions. Nos communautés locales, notre planète et les générations futures ont besoin de nous pour être meilleurs chaque jour. Nous devons commencer chaque jour avec la détermination de faire mieux, de faire mieux et d’être meilleurs pour nos clients, nos employés, nos partenaires et le monde en général. Et nous devons terminer chaque jour en sachant que nous pouvons faire encore plus demain. Les dirigeants créent plus qu’ils ne consomment et laissent toujours les choses mieux que ce qu’ils ont trouvé.

Les deux nouveaux principes sont conformes aux thèmes évoqués par Bezos dans sa dernière lettre aux actionnaires en tant que PDG d’Amazon, qui se concentrait sur le traitement réservé aux employés par l’entreprise. Les principes de leadership commencent par un appel à être obsédé par le client, mais maintenant, le géant de la technologie doit se concentrer sur les 1,3 million d’employés de l’entreprise, a écrit Bezos dans la lettre.

“Malgré ce que nous avons accompli, il est clair pour moi que nous avons besoin d’une meilleure vision du succès de nos employés”, a écrit Bezos. « Nous avons toujours voulu être l’entreprise la plus centrée sur le client au monde. Nous ne changerons pas cela. C’est ce qui nous a amenés ici. Mais je nous engage à un ajout. Nous allons être le meilleur employeur de la planète et le lieu de travail le plus sûr de la planète.

Au fil des ans, les employés ont demandé à Amazon d’ajouter de nouveaux principes qui se concentrent davantage sur la façon dont l’entreprise traite sa main-d’œuvre.

Le traitement réservé aux employés par Amazon a été scruté à la loupe ces derniers mois. Il y avait un mouvement de syndicalisation étroitement surveillé dans son entrepôt de Bessemer, Ala. Les employés ont voté contre la représentation syndicale en avril par une large majorité, mettant fin à ce qui était l’effort le plus sérieux pour syndiquer un segment de la main-d’œuvre dans l’entreprise de 27 ans. .

Un 15e principe de leadership Amazon ? Un ancien cadre lance une nouvelle idée pour la prochaine ère du géant de la technologie

Plus tôt ce mois-ci, les pratiques d’emploi d’Amazon ont été examinées à la loupe alors que deux rapports détaillés du New York Times et de Recode ont révélé comment l’entreprise a du mal à gérer son effectif massif au milieu d’allégations d’inégalité raciale et de mauvais traitement des employés d’entrepôt.

L’enquête du New York Times a montré que la méthode de gestion de son personnel de l’entreprise était tendue, car le géant de la vente au détail a «brûlé» les travailleurs d’un centre de distribution de New York pendant la pandémie au milieu des licenciements, des avantages au point mort et de l’échec de la communication.

Le rapport de Recode a cité des dizaines d’employés noirs d’Amazon qui ont raconté des préjugés raciaux et de la discrimination à leur encontre.

Pendant ce temps, Amazon, ainsi que d’autres entreprises technologiques telles que Facebook et Google, sont confrontés à une nouvelle législation antitrust fédérale qui pourrait changer la façon dont fonctionne son entreprise tentaculaire.

L’examen accru intervient alors que les revenus de l’entreprise ont atteint des niveaux record au milieu de la pandémie. Amazon a dépassé les attentes pour ses résultats du premier trimestre fiscal, affichant un chiffre d’affaires de 108,5 milliards de dollars, en hausse de 44% d’une année sur l’autre, et un bénéfice par action de 15,79 $, contre 5,01 $. Des bénéfices de 8,1 milliards de dollars et une marge d’exploitation de 8,2 % ont établi de nouveaux records.

L’action d’Amazon a augmenté de près de 10 % cette année et a presque doublé depuis le début de la pandémie en 2020, s’échangeant jeudi à environ 3 440 $/action. La capitalisation boursière de l’entreprise est désormais de 1,73 billion de dollars.

Bezos quittera ses fonctions de PDG lundi, remplacé par Jassy. Mais il restera président exécutif et restera engagé.

“Dans mon prochain rôle de président exécutif, je vais me concentrer sur de nouvelles initiatives”, a écrit Bezos dans la lettre aux actionnaires. « Je suis un inventeur. C’est ce que j’aime le plus et ce que je fais le mieux. C’est là que je crée le plus de valeur. Je suis ravi de travailler aux côtés de la grande équipe de personnes passionnées que nous avons dans Ops et d’aider à inventer dans ce domaine du meilleur employeur de la Terre et du lieu de travail le plus sûr de la Terre.

Voici la liste mise à jour des 16 principes de leadership d’Amazon :