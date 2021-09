Amazon ajoute l’affichage dans le nouveau groupe de santé Halo View à 80 $, saute le micro, augmente l’abonnement gratuit à un an

in

Le nouveau groupe de santé Halo View d’Amazon. (Photo Amazon)

Amazon a dévoilé un nouveau groupe de santé appelé Halo View, le deuxième appareil de son initiative de santé et de bien-être Halo, et le premier avec un écran.

Contrairement au Halo Band original, sorti l’année dernière, le Halo View n’inclut pas de microphone. Malgré les protections de la vie privée des utilisateurs, Amazon a suscité des critiques et un examen minutieux d’une fonctionnalité facultative de la bande Halo originale qui utilise le microphone pour évaluer le ton de la voix de l’utilisateur dans les conversations quotidiennes comme mesure de bien-être.

Avec les changements, Amazon est en concurrence plus directe avec Fitbit et d’autres bandes de santé populaires, qui offrent généralement des affichages avec des mesures de santé de base. Les données disponibles sur l’écran Halo View comprendront le nombre de pas, la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang, le score de sommeil et le suivi de l’entraînement en direct.

Halo View coûtera 79,99 $. Il est livré avec un abonnement Halo gratuit d’un an, qui est normalement de 3,99 $/mois, offrant un accès à des fonctionnalités et services avancés. Halo Band est livré avec un abonnement de six mois.

Parallèlement à l’annonce de Halo View, la société lance également son propre service Halo Fitness, offrant aux membres Halo des cours de fitness enregistrés dans un nouveau studio de production à Seattle. Amazon dit que son nouveau service rejoindra le contenu de fitness tiers disponible via Halo.

De plus, Amazon lance un service Halo Nutrition avec des recettes et des outils de planification de repas qui peuvent être personnalisés en fonction des allergies et d’autres préférences.

Amazon a fait ces annonces dans le cadre du dévoilement de ses appareils Alexa et Echo d’automne mardi matin. Plus tôt cette année, la société a déployé la possibilité pour les utilisateurs de Halo de se connecter à Alexa pour des mises à jour de santé via la voix.

L’initiative de santé et de bien-être Halo fait partie d’une poussée plus large d’Amazon dans le domaine de la santé, y compris son service Amazon Pharmacy, ses services de soins de santé primaires Amazon Care et ses initiatives de soins de santé Amazon Web Services.

Pourquoi pas de microphone dans Halo View ? Amazon a entendu des clients qui voulaient un appareil axé sur la santé et la forme physique, a déclaré Melissa Cha, vice-présidente d’Amazon Halo. Le fait de ne pas utiliser le microphone signifie également que la durée de vie de la batterie dans le nouveau Halo View sera de sept jours par défaut.

Halo View et l’application Halo avec le nouveau service Halo Fitness. (Photo Amazon)

Amazon ne dit pas s’il prévoit d’inclure des microphones dans les futurs appareils Halo. Le Halo Band original restera sur le marché. Il est au prix de 99,99 $.

La fonction Tone, qui fait partie de l’abonnement Halo, continuera également d’être disponible dans l’application Halo, permettant aux utilisateurs de l’activer manuellement pour analyser le ton de leur voix pendant les conversations, à l’aide du microphone du smartphone.

L’adhésion à Halo continue également d’inclure la possibilité pour les utilisateurs de scanner leur corps pour évaluer le pourcentage de graisse corporelle au fil du temps, ce qui était l’autre caractéristique qui a attiré l’attention dans les examens de l’appareil. C’est l’autre caractéristique qui a attiré l’attention des critiques de l’appareil.

La sénatrice Amy Klobuchar a envoyé une lettre au ministère américain de la Santé et des Services sociaux l’année dernière exprimant « de sérieuses préoccupations concernant les récents rapports sur les pratiques de collecte de données du bracelet de suivi de la santé d’Amazon » et appelant à une surveillance fédérale plus stricte des données collectées par les dispositifs de suivi de la santé. .

Amazon dit qu’aucun humain ne voit les scans corporels, qui sont automatiquement supprimés du cloud après le traitement et stockés localement dans l’application Halo. De même, la société affirme qu’aucun humain n’écoute les enregistrements audio temporaires utilisés pour produire l’analyse du ton de la voix. Tous les détails sur la confidentialité des données sont disponibles ici.

La société n’a pas donné de date de sortie pour Halo View, mais a déclaré qu’il serait disponible à temps pour les vacances. À son prix de base, Halo Band sera disponible en trois bracelets sport, en noir, olive et lavande. Quinze autres couleurs de bracelets de sport coûtent 14,99 $ de plus chacune, et les options en tissu, cuir et métal coûtent 29,99 $ de plus chacune.