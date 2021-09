Amazon ajoute l’ancienne directrice de Slack et Etsy, Edith Cooper, à son conseil d’administration

Edith Cooper. (Photo Amazon)

Amazon a ajouté Edith Cooper, ancienne dirigeante de Goldman Sachs, à son conseil d’administration.

Cooper a précédemment siégé au conseil d’administration de Slack de janvier 2018 à juillet dernier. Elle a également siégé au conseil d’administration d’Etsy, un rival du commerce électronique d’Amazon, d’avril 2018 à ce mois-ci.

Nous avons contacté Etsy pour commenter le départ de Cooper de son conseil d’administration. Elle était toujours cotée sur le site Web des investisseurs de la société lundi après-midi.

Cooper a été la première femme noire à devenir partenaire chez Goldman Sachs et est co-fondatrice de Medley, une nouvelle communauté basée sur l’adhésion pour la croissance personnelle et professionnelle. Elle est la troisième femme noire à rejoindre le conseil d’administration d’Amazon, après l’ancienne directrice de Starbucks Rosalind Brewer, qui a quitté le conseil cette année après avoir occupé le poste de PDG de Walgreens, et la directrice pharmaceutique Myrtle Potter, qui a servi de 2004 à 2009.

Amazon compte actuellement sept hommes et cinq femmes dans son conseil d’administration de 12 membres. Andy Jassy a rejoint le conseil d’administration en juillet après avoir remplacé Jeff Bezos en tant que PDG.

Les entreprises sont de plus en plus appelées à accroître la diversité des conseils d’administration. En 2018, face à la réaction des employés et aux critiques du public de la part des membres noirs et hispaniques du Congrès, Amazon a adopté une nouvelle politique visant à considérer «une liste de candidats diversifiés, y compris des femmes et des minorités» pour de futures ouvertures au sein de son conseil d’administration. La société a déclaré à l’époque qu’elle ne faisait qu’officialiser sa pratique existante.

Amazon a ajouté deux femmes de couleur à son conseil d’administration en 2019, avec Brewer et l’ancien PDG de PepsiCo, Indra Nooyi, qui reste au conseil d’administration.

Les autres administrateurs d’Amazon sont Bezos, qui est président exécutif ; Keith Alexandre ; Jamie Gorelick ; Daniel Huttenlocher ; Judith McGrath ; Jonathan Rubinstein ; Thomas Ryder ; Patricia Stonesifer; et les semaines de Wendell.

Cooper a travaillé chez Goldman Sachs pendant plus de 25 ans et a dirigé la gestion du capital humain pour le géant financier. Elle a également rejoint le conseil d’administration de PepsiCo plus tôt ce mois-ci et siège au conseil d’administration de plusieurs organisations à but non lucratif, notamment le Museum of Modern Art, le Smithsonian National Museum of African American History and Culture et le Mount Sinai Hospital.

Cooper a été nommé lundi au comité de développement du leadership et de rémunération du conseil d’administration d’Amazon. Elle a reçu 285 actions ordinaires dans le cadre de son élection qui seront acquises en trois versements annuels égaux à compter du 15 novembre 2022. Les actions d’Amazon ont clôturé lundi à 3 355,73 $.

Il y a un certain nombre d’efforts en cours pour augmenter le nombre de populations sous-représentées dans les conseils d’administration.

Le mois d’août, la bourse du Nasdaq a reçu l’approbation de nouvelles règles qui encouragent les entreprises à nommer des conseils d’administration plus diversifiés. Les entreprises cotées à la bourse américaine devront avoir deux administrateurs différents : l’un qui s’identifie comme une femme et l’autre qui s’identifie comme une minorité raciale ou ethnique ou comme LGBTQ+. Si elle ne respecte pas cette référence, une entreprise devra divulguer publiquement pourquoi.

Une analyse récente de 2 284 sociétés cotées au Nasdaq suggère que beaucoup d’entre elles pourraient ne pas répondre aux nouveaux critères. Selon ISS Corporate Solutions, quelque 37 % des entreprises n’ont aucun membre de race ou de diversité ethnique, tandis que 12 % n’ont aucune femme directrice.

La Californie a approuvé l’année dernière des lois exigeant la diversité raciale au sein des conseils d’administration. Goldman Sachs s’est engagé à ne souscrire qu’aux introductions en bourse de sociétés privées qui ont au moins deux administrateurs différents.