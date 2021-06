Amazon ajoute plus d’espace à l’est de Seattle à Redmond pour 800 nouveaux emplois AWS, le laboratoire du projet Kuiper

in

Le centre-ville de Redmond à Redmond, Wa., accueillera des centaines d’employés d’Amazon Web Services. (Photo Invesco)

Amazon effectue plus de déménagements immobiliers à l’est de Seattle, ajoutant des centaines de rôles Amazon Web Services à Redmond, Wash. Le géant de la technologie ajoute également plus d’espace à Redmond pour son opération satellite Project Kuiper.

Les plans, annoncés mardi, surviennent alors qu’Amazon a montré un penchant croissant pour la croissance de l’autre côté du lac Washington, en face du siège urbain tentaculaire de la société à Seattle. La majorité de cette croissance a été centrée sur Bellevue, Washington, où Amazon loue et construit suffisamment de nouveaux espaces pour localiser 25 000 employés.

Amazon a déclaré dans un article de blog que plus de 800 nouveaux emplois AWS – y compris des développeurs de logiciels, des concepteurs UX et des gestionnaires de programmes techniques – seront situés à Redmond Town Center. Ce nombre s’ajoute aux 600 emplois annoncés précédemment. Ils seront basés dans un nouvel emplacement de 137 000 pieds carrés au 16331 NE 72nd Way, avec des bureaux à usage mixte qui seront achevés l’année prochaine.

La société investit également dans un nouvel espace de laboratoire à Redmond pour la recherche et le développement liés au projet Kuiper, l’initiative qui créera une constellation de satellites en orbite terrestre basse pour augmenter l’accès mondial au haut débit. Amazon a déclaré qu’une nouvelle installation de 22 000 pieds carrés “fournit un espace supplémentaire pour notre équipe en pleine croissance et aidera à accélérer la recherche, le développement et les tests pour le programme”, mais la société n’a pas partagé d’adresse.

Amazon avait précédemment annoncé ses plans Project Kuiper pour Redmond en décembre 2019.

« Les engagements continus d’Amazon à Redmond démontrent non seulement la force du vivier de talents de notre ville, mais également le fait que nous avons créé un environnement riche en équipements et propice aux affaires dans lequel les entreprises, grandes et petites, continuent de croître et d’embaucher », a déclaré le maire de Redmond. Angela Birney a déclaré dans un communiqué publié mardi sur son blog.

Siège de longue date de la banlieue de Microsoft, Redmond compte actuellement 400 employés d’Amazon, et la société affirme avoir plus de 200 postes ouverts dans la ville.

Amazon a ajusté ses directives de retour au travail post-pandémie pour les employés de l’entreprise début juin, avec des plans pour permettre un mélange de travail à distance et en personne. Amazon a déclaré que sa nouvelle base de référence sera de trois jours par semaine au bureau et la possibilité de travailler à distance jusqu’à deux jours par semaine.

Amazon emploie plus de 60 000 employés d’entreprise et de technologie dans la région de Puget Sound. Les différends avec le conseil municipal de Seattle concernant l’impact de l’entreprise sur la communauté et les efforts de la ville pour imposer de nouvelles taxes aux grandes entreprises ont accéléré l’intérêt d’Amazon pour s’éloigner de son empreinte au siège de Seattle. En 2019, après une bataille fiscale préalable, la société a annoncé son intention de déplacer ses opérations mondiales à Bellevue.