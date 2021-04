Amazon ajoute son système d’identification à lecture de paume comme option de paiement dans le magasin Whole Foods de Seattle

La technologie Amazon One scanne la paume d’un client, qui était auparavant liée à la carte de crédit de ce client. (Photo Amazon)

Amazon apporte son système d’identification biométrique à lecture de paume dans un magasin Whole Foods à Seattle, a annoncé la société mercredi, en développant le déploiement d’une technologie qui était auparavant disponible dans certains magasins Amazon.

Le système sans contact Amazon One est ajouté aujourd’hui comme option de paiement au Madison Broadway Whole Foods.

La technologie a fait ses débuts en septembre dernier en tant que méthode d’entrée et de paiement dans les magasins de proximité Amazon Go à Seattle. Il a depuis été ajouté à d’autres magasins Go et à d’autres emplacements, tels que Amazon Go Grocery et Amazon Books. Il fonctionne en scannant les paumes des clients participants, leur offrant une alternative au processus habituel d’utilisation d’un code QR dans une application pour s’enregistrer ou à une autre méthode de paiement et de règlement.

Les clients s’inscrivent en reliant une numérisation de leur «signature de la paume» à une carte de crédit, et dans un article de blog, Amazon VP de la vente au détail physique et de la technologie Dilip Kumar a déclaré que «des milliers de clients» avaient rejoint le service. Il a déclaré qu’Amazon One serait ajouté à sept autres magasins Whole Foods dans la région de Seattle au cours des prochains mois.

Amazon affirme que la technologie est conçue comme une option de paiement supplémentaire à la caisse et que les emplois des employés de Whole Foods ne seront pas affectés par l’ajout de la technologie.

Une borne de numérisation de la paume Amazon One dans un magasin Amazon Go à Seattle. (Photo de fichier .)

Amazon One fait partie d’un nombre croissant d’avancées qu’Amazon teste dans l’espace de vente au détail physique. Le géant de la technologie a commencé avec la technologie «Just Walk Out» dans les magasins Go, en s’appuyant sur une gamme de caméras et de capteurs pour permettre aux acheteurs de sélectionner des articles et de quitter les magasins sans attendre dans les files d’attente. Amazon a également lancé le Dash Cart pour ses magasins Amazon Fresh, un panier intelligent qui détecte également ce que les clients ramassent.

PRÉCÉDEMMENT: Notre expérience de première main avec le nouveau lecteur de paume d’Amazon et ce qu’il dit sur l’avenir du commerce de détail

Après avoir acquis Whole Foods en 2017 pour 13,7 milliards de dollars, Amazon a considérablement élargi son empreinte physique de vente au détail et sa pénétration dans le secteur de l’épicerie. Depuis, Amazon a introduit un certain nombre de ses avantages d’adhésion Prime et d’autres innovations dans les magasins.

Amazon envisage une large adoption à long terme de la technologie Amazon One pour tout, des paiements en magasin à l’accès aux immeubles de bureaux en passant par l’entrée dans les stades de sport. L’utilisation par Amazon de la biométrie dans les magasins et dans d’autres contextes commerciaux promet d’attirer l’attention à un moment de sensibilisation accrue à la sécurité numérique et à la confidentialité, testant les limites de la confiance des clients dans l’entreprise.

L’entreprise propose une longue liste d’assurances sur la sécurité des données. Amazon crypte les numérisations de la paume dans le cloud, plutôt que de les conserver sur le périphérique de numérisation, et promet aux personnes qui s’inscrivent qu’elles peuvent supprimer leurs données du cloud quand elles le souhaitent.