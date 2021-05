Amazon ajoute un avantage pour la santé mentale aux travailleurs américains avec accès à des conseils, à une aide en cas de crise et plus

Un travailleur dans un centre de distribution Amazon. (Photo Amazon)

Amazon a lancé jeudi une nouvelle prestation de santé mentale pour tous les employés américains et leurs familles, offrant un accès à des séances de conseil gratuites, à des programmes d’auto-soins, à une assistance en cas de crise et à une application de traitement au rythme de chacun.

Appelé «Resources for Living», cet avantage est conçu pour offrir aux 950 000 employés américains de l’entreprise un point de départ unique pour demander de l’aide.

Le moment est venu alors qu’Amazon a considérablement augmenté au cours de l’année écoulée, augmentant de 50% son déjà vaste entrepôt et ajoutant 500000 travailleurs pour répondre à la demande d’achats en ligne pendant la pandémie COVID-19. Il est prévu d’ajouter 75 000 travailleurs supplémentaires, et le géant de la technologie a fait face à une surveillance accrue des conditions de travail dans ses installations de distribution et parmi son personnel de livraison.

Dans un communiqué de presse, Amazon a cité l’organisation à but non lucratif Mental Health America, qui a déclaré que plus de 26 millions d’adultes n’avaient pas été traités pour des problèmes de santé mentale aux États-Unis en 2020. La pandémie a également ajouté un stress important aux parents, selon une récente enquête de l’American Psychological Association.

Plus tôt cette semaine, Amazon a lancé un nouveau programme de bien-être des employés appelé WorkingWell, conçu pour fournir des activités, des exercices et un soutien afin de réduire le risque de blessure pour des centaines de milliers de travailleurs à travers le réseau d’exploitation de l’entreprise.

Le programme Resources for Living comprend:

Séances de conseil individuelles gratuites – trois séances par personne et par sujet. Amazon financera jusqu’à 24 millions de séances de conseil par an pour ses employés américains. Options flexibles, y compris des conversations en personne, par téléphone, vidéo ou texte pour les séances de conseil. Programmes d’auto-soins interactifs, y compris des auto-évaluations, et un centre de ressources sur le stress. Soutien à la prévention des crises et du suicide et accès à un clinicien en santé mentale agréé à tout moment de la journée. Accès à une application adaptée à votre rythme qui offre une thérapie cognitivo-comportementale informatisée, des ressources de pleine conscience et un soutien personnalisé pour un large éventail de problèmes de santé mentale et de bien-être.