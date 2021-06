Amazon ajuste les directives de retour au bureau, dit que les employés peuvent travailler à distance deux jours par semaine

Un promeneur de chien solitaire est vu sur le campus du siège d’Amazon à Seattle pendant la pandémie de COVID-19 lorsque des dizaines de milliers d’employés se sont retirés pour travailler à domicile. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

Amazon a ajusté ses plans de retour au travail pour les employés de l’entreprise, en publiant jeudi de nouvelles directives qui permettront un mélange de travail à distance et en personne. Le géant de la technologie basé à Seattle a déclaré qu’il “apprenait et évoluait au fur et à mesure” en ce qui concerne la pandémie de COVID-19, et le nouveau plan s’éloigne de la communication en mars qui vantait un “retour à une culture centrée sur le bureau” comme sa ligne de base.

Amazon a déclaré aux employés dans une publication interne que sa nouvelle base de référence serait de trois jours par semaine au bureau et la possibilité de travailler à distance jusqu’à deux jours par semaine. Les jours précis seraient déterminés par l’équipe de direction d’un employé.

Ceux qui souhaitent travailler moins de trois jours par semaine au bureau peuvent demander une dérogation. Si cette exception est approuvée, a déclaré Amazon, cet employé serait alors principalement considéré comme un travailleur à distance et aurait un espace de travail non dédié pour permettre la collaboration en équipe lorsqu’il entrerait.

Les employés de l’entreprise qui ne travaillent pas dans le vaste réseau d’emplois de distribution de l’entreprise auront également la possibilité de travailler entièrement à distance depuis un emplacement domestique jusqu’à quatre semaines par an. Toute attente de se rendre au bureau ne s’appliquerait pas pendant ces semaines.

Amazon a déclaré en mars qu’après plus d’un an de travail à distance induit par une pandémie, un retour au bureau à l’automne permettrait à ses employés « d’inventer, de collaborer et d’apprendre ensemble de la manière la plus efficace ». Et le nouveau PDG Andy Jassy a précédemment fait écho à ce sentiment, affirmant en décembre que «l’invention» est difficile à réaliser virtuellement par rapport aux personnes qui réfléchissent ensemble en personne.

“Vous ne riffez pas de la même manière”, a déclaré Jassy, ​​l’actuel PDG d’Amazon Web Services, qui remplacera Jeff Bezos. « Cela a donc vraiment changé la façon dont nous avons dû réfléchir à la façon dont nous favorisons l’innovation, à la façon dont nous sollicitons des informations auprès de nos constructeurs et aux types de réunions que nous organisons. »

Une plaque de rue ajustée dans le quartier de South Lake Union à Seattle, où Amazon possède plusieurs immeubles de bureaux. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon compte plus de 50 000 employés d’entreprise et de technologie dans son siège social de Puget Sound et plus de 35 000 dans 18 sites nord-américains. La majeure partie de la main-d’œuvre mondiale de 1,3 million de l’entreprise est employée dans des centres de distribution – et il n’y a pas de travail à domicile ou d’approche hybride pour eux.

“Nous avons réfléchi à la manière d’équilibrer notre désir d’offrir la flexibilité de travailler à domicile avec notre conviction que nous inventons le mieux pour les clients lorsque nous sommes ensemble au bureau”, a déclaré jeudi le mémo de l’entreprise.

La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que les employés et les équipes commencent à retourner régulièrement au bureau aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis la semaine du 7 septembre.

Il a déclaré que ceux qui souhaitent travailler au bureau plus de trois jours par semaine sont invités à le faire.

Alors que le travail à distance s’installait et que les travailleurs de la technologie et leurs employeurs apprenaient à s’adapter, les attentes se sont considérablement modifiées quant à l’endroit et à la manière dont les gens pourraient faire leur travail après la pandémie. Alors que la crise s’est atténuée dans de nombreux endroits et que les taux de vaccination ont augmenté, les entreprises se demandent comment remplir à nouveau les bureaux sans s’aliéner les travailleurs qui ont adopté de nouveaux styles de vie et de travail à distance.

Et les petites entreprises, les restaurants et autres qui dépendent de l’afflux quotidien de travailleurs de la technologie sont impatients de voir le quartier de South Lake Union et les zones autour du campus du siège d’Amazon s’animer à nouveau. Et la culture du centre-ville dépend du retour des travailleurs.

« C’est un grand impact positif pour le centre-ville et témoigne de ce que nous considérons comme la forte pertinence continue du bureau et le désir des travailleurs d’avoir accès aux grands arts, à la culture, aux sports, à la marche, aux événements publics et à la vie nocturne avant, pendant et après leur journée de travail », a déclaré à . Jon Scholes, président-directeur général de la Downtown Seattle Association. « Nous ne pensons pas que ces préférences fondamentales qui ont alimenté la croissance des centres-villes en général au cours des 20 dernières décennies aient fondamentalement changé. »

Zillow a déjà annoncé son intention d’adopter une approche hybride et Microsoft a commencé à ramener une partie de ses effectifs sur son campus de Redmond, Washington, fin mars.

Facebook, qui emploie 7 000 personnes dans la région de Seattle dans le cadre d’un grand centre d’ingénierie, a déclaré qu’à partir du 15 juin, il ouvrait le travail à distance à tous les niveaux de l’entreprise, et toute personne dont le rôle peut être effectué à distance peut demander un travail à distance. Son objectif est que les employés soient au bureau au moins la moitié du temps et a déclaré qu’il était sur la bonne voie pour ouvrir la plupart de ses bureaux aux États-Unis à 50% de leur capacité d’ici début septembre.