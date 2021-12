Amazon alerte ses employés qu’ils pourraient avoir envie de se suicider à cause du stress

25/12/2021 à 12:09 CET

Amazon approche de la fin des pics de ventes, terme que l’entreprise utilise pour désigner les vacances de Noël, ainsi que sa fête spéciale, Prime Day. C’est à ces moments-là que vos travailleurs sont les plus sous pression, ils sont souvent amenés à effectuer des heures supplémentaires obligatoires et ils ne sont pas autorisés à programmer des jours de vacances à ces dates. Il correspond également au embaucher un flot d’intérimaires, rien qu’aux États-Unis, ils ont embauché 150 000 personnes.

C’est au mieux mouvementé. Mais selon un e-mail interne publié par le site nord-américain Engadget, les témoignages de quatre employés qui ont obtenu l’anonymat par crainte de représailles, c’est aussi une période de l’année où Amazon attend une partie de ses effectifs commettre des actes de violence contre leurs pairs ou contre eux-mêmes en tentant de se suicider.

« La haute saison est une temps très chargé pour toute notre équipecar ils sont tous dédiés à aider les clients à recevoir leurs forfaits vacances à temps. Il est facile de se sentir stressé et dépassé », lit-on dans l’e-mail divulgué, daté du 23 novembre.

De plus, il continue avec : « Et bien que la plupart d’entre nous nous ne représentons jamais un risque pour les autresCertaines personnes peuvent se comporter d’une manière qui suscite des inquiétudes. Cela pourrait être dû à de nombreux facteurs dans leur vie, pas seulement à ce qu’ils vivent au travail. Quelle que soit la cause ou le lieu de travail, la violence n’est jamais la réponse. »