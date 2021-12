Amazon Alexa est poursuivi pour avoir suggéré un dangereux défi TikTok à une fille de 10 ans | La technologie

Alexa n’est pas infaillible, et elle a recommandé un défi dangereux à une mineure qui aurait pu mettre sa vie en danger.

Amazon Alexa est l’un des assistants vocaux les plus populaires du marché, et grâce à lui le client peut avoir les informations qu’il souhaite, mais aussi des recommandations, des blagues et même des défis à relever.

Bien qu’un adulte sache qu’il s’agit simplement d’une IA qui suit les informations sur Internet, il est probable que de nombreux mineurs puissent croire tout ce qu’un assistant comme celui d’Amazon peut dire, et cela peut être potentiellement dangereux si les informations ne sont pas bien organisées.

Et récemment, une affaire est devenue virale qui laisse l’assistante vocale Alexa dans une très mauvaise passe car elle a extrait du web un défi macabre qu’elle a fini par recommander à une fille de 10 ans.

OMFG Ma fille de 10 ans vient de demander un défi à Alexa sur notre Echo et c’est ce qu’elle a dit. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8 – Kristin Livdahl (@klivdahl) 26 décembre 2021

Ce défi est devenu viral sur TikTok l’année dernière et consiste essentiellement à insérer partiellement une prise de chargeur mobile dans une prise électrique, puis à faire glisser une pièce le long du mur jusqu’aux extrémités exposées, provoquant dans de nombreux cas des étincelles, des dommages au système électrique mais aussi des incendies.

Et malheureusement, Alexa d’Amazon a relevé ce défi dans sa recherche sur Internet et l’a proposé à une fille de 10 ans, tout comme sa mère l’a dit. Kristin Livdahk Sur Twitter.

Salut. Nous sommes désolés d’entendre cela ! Veuillez nous contacter directement via le lien suivant afin que nous puissions approfondir cette question avec vous : https://t.co/YlLYrTtGzy. Nous espérons que cela aide. -Daragh – Aide Amazon (@AmazonHelp) 27 décembre 2021

Immédiatement après, Amazon Help est intervenu sur le problème, invitant la mère à fournir plus d’informations à ce sujet.

Compte tenu de la polémique déversée sur les réseaux sociaux, Amazon a lui-même publié une déclaration au support Indy100 où il a indiqué que « la confiance des clients est au centre de tout ce que nous faisons et Alexa est conçue pour fournir des informations précises, pertinentes et utiles aux clients. . Dès que nous avons eu connaissance de cette erreur, nous avons pris des mesures rapides pour la corriger. »

Alexa a tiré l’information d’un article original sur le site ourcommunitynow.com publié en janvier 2020, qui parlait de cette dangereuse tendance TikTok.