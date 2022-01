Amazon Alexa lance un défi scandaleusement inapproprié à un enfant de 10 ans

Ne t’inquiète pas, l’enfant va bien

Les assistants numériques font partie intégrante du monde moderne. Ils sont installés sur nos smartphones, nos ordinateurs et nos haut-parleurs intelligents, et en théorie, ils sont censés nous faciliter la vie et nous aider à accomplir plus. Ce qu’ils ne sont pas censés faire, c’est nous aider à incendier nos maisons, mais essayez de le dire à Alexa d’Amazon.

Il y a deux jours sur Twitter, Kristin Livdahl a partagé un « défi » très inhabituel et dangereux lancé à sa fille de 10 ans. Livdahl et sa fille allaient sur YouTube à la recherche d’idées amusantes pour rester actives lorsqu’elles sont coincées à l’intérieur en raison du mauvais temps. Lorsque sa fille a demandé un autre défi, Alexa a entendu et a répondu en l’encourageant à « brancher un chargeur de téléphone à mi-chemin dans une prise murale, puis toucher un centime aux broches exposées ».

Le libellé du défi provient d’un article de 2020 sur OurCommunityNow.com sur le «défi de sortie» qui était à la mode sur TikTok. #OutletChallenge était également à la mode sur Twitter à l’époque en raison de nombreux services d’incendie qui tweetaient des avertissements sur les dangers pour leurs communautés.

Heureusement pour Livdahl et sa fille, personne n’a été blessé. « J’étais juste là quand c’est arrivé », a-t-elle expliqué, « et nous avons eu une autre bonne conversation sur le fait de ne faire confiance à rien d’Internet ou d’Alexa. Aucune tentative n’a été faite pour essayer cela.

Les défis stupides et dangereux ne sont pas nouveaux sur Internet. Le défi du feu, populaire à la même époque, consiste à verser un liquide inflammable sur vous-même et à l’allumer. Le défi de la salle de bain du début de l’année avait amené les participants à voler ou à détruire des appareils sanitaires publics. Et la mère de tous, le défi Tide-pod, a encouragé les gens à manger du détergent à lessive.

Un porte-parole d’Amazon a publié une déclaration à Indy100, déclarant que «la confiance des clients est au centre de tout ce que nous faisons et Alexa est conçue pour fournir des informations précises, pertinentes et utiles aux clients. Dès que nous avons eu connaissance de cette erreur, nous avons pris des mesures rapides pour la corriger. » Espérons simplement qu’Alexa sera un peu plus perspicace quant au contenu à gratter à l’avenir.

