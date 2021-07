Amazon Alexa obtient des widgets, des compétences payantes et une tonne de nouvelles fonctionnalités

in

Amazon a annoncé plus de 50 nouvelles fonctionnalités pour son assistant vocal Alexa. Les fonctionnalités incluent des widgets pour les appareils Echo Show, de nouvelles façons de se connecter en toute transparence avec les smartphones et de nouvelles options de monétisation avec des compétences payantes. Verizon a également lancé son propre écran intelligent Alexa.

Hier, lors de la conférence annuelle des développeurs Alexa Live, Amazon a annoncé plus de 50 fonctionnalités qu’il lance pour aider les développeurs à renforcer les capacités de son assistant virtuel. 50 est certes beaucoup, mais voici quelques-unes des fonctionnalités qui méritent d’être mentionnées, notamment de nouveaux widgets, des options de monétisation et même un nouvel affichage intelligent curieux de Verizon.

Widgets et cartes de compétences en vedette

Les widgets sont la chose la plus en vogue en 2021, Google leur donnant une grande refonte avec Android 12. Pour ne pas être laissé de côté par ses concurrents, Amazon prévoit d’introduire des widgets sur ses appareils Echo Show. La société a déjà fourni une maquette de la fonctionnalité, que vous pouvez voir ci-dessous, et elle indique que la fonctionnalité aidera les utilisateurs à interagir plus facilement avec les compétences Alexa en “pouvant” cocher un élément d’une liste “ou appuyer sur un widget pour être dirigé directement vers le dernier contenu que votre compétence a à offrir.”

Nouveau chez #AlexaLive : Widgets APL. Les widgets sont des vues riches, personnalisables, faciles à consulter et à mise à jour automatique du contenu de vos compétences, accessibles depuis l’écran d’accueil. pic.twitter.com/dCNaEEiHo2 – Développeurs Alexa (@alexadevs) 21 juillet 2021

En plus des widgets, les développeurs pourront désormais profiter des cartes de compétences en vedette pour promouvoir leurs compétences sur l’écran d’accueil. De cette façon, les propriétaires des meilleurs écrans Amazon Echo Show comme Amazon Echo Show 10 (3e génération) peuvent découvrir de nouvelles façons d’interagir avec Alexa.

Monétisation et compétences payantes

Les développeurs pourront désormais facturer l’accès à leurs compétences. Les utilisateurs intéressés à accéder à une compétence paieront des frais uniques, similaires à de nombreuses applications. Cela donnera aux développeurs la possibilité de facturer des compétences premium, et il semble que cela pourrait potentiellement conduire à des versions gratuites et payantes de la même compétence.

Alexa Shopping Actions permet aux développeurs de vendre facilement des produits Amazon.com grâce à leurs compétences. Les développeurs peuvent même participer au programme Amazon Associates, leur permettant de toucher une commission de 10 % sur les ventes associées sur les produits éligibles.

En outre, Amazon étend ses achats de compétences au Canada et en Inde plus tard cette année.

Alexa et votre téléphone

Amazon approfondit la connexion entre Alexa et votre smartphone. La nouvelle fonctionnalité Envoyer au téléphone permet aux utilisateurs de démarrer une interaction avec une compétence sur leur écran ou haut-parleur intelligent et de poursuivre l’interaction sur leur smartphone pour une utilisation supplémentaire. Des entreprises comme McDonald’s UK, Twitter, Husqvarna, Iberia Airlines, Cookpad et Lysol seront parmi les premières à utiliser cette compétence.

Les traqueurs d’objets font fureur cette année, et la fonction Find My d’Alexa étend son API à davantage d’entreprises, dont Samsung. Plus tard cette année, les propriétaires du Samsung Galaxy S21 ou du nouveau Galaxy SmartTag + pourront peut-être utiliser Alexa pour les aider à localiser leurs articles.

Autres caractéristiques

Amazon Alexa Guard obtient une fonction de sécurité importante, qui permettra à l’assistant de se connecter avec des détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone et de fuite d’eau. Une fois que l’un de ces détecteurs détecte quelque chose qui ne va pas, les utilisateurs recevront une notification d’alerte intelligente. Les entreprises compatibles incluent Kidde, Moen, First Alert et YoSmart.

Amazon permet également aux développeurs de développer plus facilement de nouvelles compétences plus rapidement. Avec Alexa Skill Components, les développeurs peuvent accélérer le développement des compétences “en les connectant simplement à vos modèles vocaux et bibliothèques de code existants”.

De plus, la famille Echo d’Amazon est mise à jour pour prendre en charge la nouvelle norme d’interopérabilité Matter, ce qui facilitera l’achat d’appareils intelligents sans se soucier de savoir s’il fonctionnera ou non avec le système.

Il y avait une tonne de fonctionnalités annoncées lors de l’événement d’hier, que vous pouvez lire sur le blog d’Amazon. Verizon a également mis du temps à lancer son nouvel écran intelligent basé sur une version personnalisée d’Alexa. D’autres marques pourront également lancer leurs propres versions personnalisées, ce qui pourrait ouvrir la porte à des tonnes de nouvelles expériences personnalisées.

