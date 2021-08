Amazon annonce un changement incompréhensible dans la saison 2 du Seigneur des Anneaux, et Elijah Wood lui met les mains sur la tête | Divertissement

Il y a quelques jours à peine, nous connaissions la date de la première de la série du Seigneur des anneaux d’Amazon, et aujourd’hui cela nous surprend avec un changement important pour la saison 2.

L’une des clés du succès des films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a été son tournage en Nouvelle-Zélande. Les paysages uniques, avec des arbres et des plantes indigènes, et l’orographie spectaculaire, comme il sied à une île isolée, ont donné à la Terre du Milieu un aspect réel, mais en même temps magique et différent.

Lorsque Amazon a annoncé sa série Le Seigneur des Anneaux, a également confirmé qu’il serait tourné en les mêmes paysages de Nouvelle-Zélande. Et c’est sûrement la raison pour laquelle elle est devenue la série la plus chère de l’histoire, avec un budget de 465 millions de dollars dans sa première saison.

Pour mettre les choses en perspective, la saison la plus chère de Game of Thrones a coûté 90 millions de dollars. Chaque saison de The Mandalorian coûte 100 millions de dollars, et la première saison de WandaVision coûte environ 225 millions de dollars.

Il y a des jours Amazon a montré la première image de la série, que vous pouvez voir sur la photo d’ouverture. Et là bas Les paysages néo-zélandais retrouvent toute leur splendeur.

C’est pourquoi l’annonce d’aujourd’hui dans un communiqué de presse est surprenante : La saison 2 de la série Amazon Lord of the Rings passe de la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni. Comment?

La réaction d’Elijah Wood, Frodon dans les films de Peter Jackson, ne s’est pas fait attendre : tapotement de désespoir sur le front :

C’est un sentiment que la plupart des fans partagent sûrement.

C’est une annonce surprenante, car les paysages ouverts et les décors sont un élément incontournable de toutes les histoires de JRR Tolkien, et si cette saison 2 perpétue cette tradition, Les paysages britanniques vont être différents de ceux de la Nouvelle-Zélande.

Amazon justifie ce changement, car il souhaite dynamiser ses studios britanniques : « Le déménagement de la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni s’aligne sur la stratégie du studio d’étendre son empreinte de production et d’investir dans l’espace de studio à travers le Royaume-Uni, avec de nombreuses séries Amazon Studios et des films qui sont maintenant votre maison. “

Une explication qui ne finit pas de convaincre. Le coût très élevé en temps et en argent du tournage en Nouvelle-Zélande y est sûrement pour quelque chose.

Bien que pour l’instant il s’appelle Le Seigneur des Anneaux, la série n’aura rien à voir avec le livre, car elle se déroulera “des milliers d’années auparavant”. Avec des personnages “à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils font face à la réapparition tant redoutée du mal en Terre du Milieu”, selon la revue officielle.

Il sera donc plus proche d’autres œuvres de Tolkien comme Le Silmarillion.

Cette nouvelle série épique d’Amazon sera diffusée le 2 septembre 2022.