Amazon annonce un fonds de capital-risque de 250 millions de dollars axé sur les PME; vise à mettre en ligne 1 million de détaillants hors ligne d’ici 2025

Jassy a également annoncé son intention d’amener 1 million de détaillants hors ligne et de magasins de quartier sur le marché Amazon India d’ici 2025.

Crédit et financement pour les MPME: Lors d’une conversation au coin du feu avec le directeur d’Amazon Inde, Amit Agarwal, le nouveau PDG de la société de commerce électronique Andy Jassy a annoncé jeudi un fonds de 250 millions de dollars Amazon Smbhav Venture pour les startups et les entrepreneurs axés sur la numérisation des petites et moyennes entreprises (PME), innovant dans l’agriculture et secteurs de la santé pour améliorer respectivement la productivité des agriculteurs et l’accès aux soins de santé pour les personnes utilisant la technologie. Jassy a également annoncé son intention de mettre 1 million de détaillants hors ligne et de magasins de quartier sur le marché Amazon India d’ici 2025 grâce à son programme Local Shops on Amazon. “ Spotlight North East ” était une autre initiative annoncée pour mettre en ligne 50000 artisans, tisserands et petites entreprises des huit États de la région du nord-est de l’Inde d’ici 2025 et également stimuler les exportations de produits clés comme le thé, les épices et le miel de la région. .

«En 2020, nous nous sommes engagés à numériser 10 millions de PME, à permettre 10 milliards de dollars d’exportations et à créer 1 million d’emplois d’ici 2025… Le lancement d’Amazon Smbhav Venture Fund vise à attirer les meilleures idées et à permettre aux entrepreneurs du pays de s’associer à cette vision. . De plus, nos initiatives visant à intégrer 1 million de boutiques hors ligne sur Amazon.in et à autonomiser numériquement la région du Nord-Est accéléreront les progrès vers une Inde numérique et autonome », a ajouté Agarwal.

Les startups permettant aux PME d’accéder à la demande, d’opérations efficaces et d’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, tout en les aidant à lancer, gérer et développer leur activité en ligne, ainsi qu’à automatiser et à numériser leurs opérations seraient sur le radar du fonds de capital-risque. Dans le secteur agroalimentaire, le fonds investira dans des startups aidant les agriculteurs à améliorer leur productivité, à distribuer des crédits et des assurances aux agriculteurs ou à réduire le gaspillage alimentaire en construisant des chaînes d’approvisionnement efficaces de la ferme à la table. D’autre part, dans le secteur de la santé, le fonds soutiendra les startups qui utilisent la technologie pour l’assistance médicale, la télémédecine, le diagnostic électronique, les recommandations de traitement basées sur l’IA ou les opérations de numérisation des prestataires de soins de santé. Amazon a également annoncé un investissement dans la place de marché de remise de factures M1xchange pour les MPME établie sous la licence TReDS. L’investissement a été réalisé à partir du fonds de capital-risque.

Amazon avait partagé la semaine dernière les progrès réalisés en Inde jusqu’à présent depuis sa création en juin 2013. La société avait déclaré qu’elle avait numérisé jusqu’à présent 2,5 millions de MPME en Inde. En outre, les exportations cumulées de commerce électronique de plus de 70 000 MPME via Amazon Global Selling se sont élevées à plus de 3 milliards de dollars, ce qui a permis de créer près d’un million d’emplois directs et indirects en Inde jusqu’à ce jour. Amazon a jusqu’à présent annoncé un investissement d’environ 7 milliards de dollars en Inde, où il est en concurrence avec Flipkart, propriété de Walmart.

