Amazon annonce un tracker de fitness de type Fitbit, un écran intelligent que vous pouvez accrocher au mur, un robot domestique et plus encore

Événement d’appareils d’automne d’Amazon : L’édition 2021 de l’événement matériel d’automne d’Amazon s’est récemment terminée, et des robots domestiques aux caméras de sécurité volantes, le géant du commerce électronique (pouvons-nous encore l’appeler ainsi ?) a fait des annonces très excitantes. Comme les années précédentes, le géant de la technologie a également annoncé un ajout à sa gamme Echo Show. Au cas où vous auriez manqué les annonces, Financial Express Online vous propose un résumé de ce qu’Amazon a annoncé !

Spectacle d’écho 15

Amazon a annoncé le nouvel ajout à son Echo Show – les haut-parleurs intelligents avec écran – et l’Echo Show 15 possède le plus grand écran intelligent de la gamme. Avec un écran de 15,6 pouces, le nouvel Echo Show peut être accroché au mur ou placé sur le comptoir, que ce soit en orientation portrait ou paysage. Il a une résolution Full HD 1080p et un processeur Amazon AZ2 Neural Edge. L’Echo Show 15 est au prix de 249,99 $ et il arrivera également en Inde, bien que le prix indien de l’appareil n’ait pas encore été divulgué.

Vue Halo

Un nouveau tracker de fitness de type FitBit a été lancé par Amazon, et il a été équipé d’un écran AMOLED couleur. Surnommé le « Halo View », l’appareil a été vendu au prix de 79,99 $ et comprend un abonnement d’un an à Halo. Les membres de Halo bénéficieront également d’autres services, selon Amazon, comme un service appelé Halo Fitness (comme Apple Fitness Plus) et un service de suivi nutritionnel – Halo Nutrition. Halo View pourrait venir en Inde, bien que plus d’informations à ce sujet soient attendues.

Amazon Glow

Amazon Glow est le nouvel appareil de visioconférence qu’Amazon a conçu pour les enfants. Avec un écran de 8 pouces, l’appareil est livré avec un projecteur de table tactile qui peut être utilisé pour jouer à des jeux, faire de l’art ainsi que lire des livres. Le contenu de Disney, Mattel et Nickelodeon est également susceptible d’être mis à disposition avec l’appareil. Le prix de l’appareil est de 299,99 $, mais les utilisateurs qui souhaitent l’essayer au préalable peuvent demander le programme d’accès anticipé et, s’ils sont sélectionnés, obtenir l’appareil pour 249,99 $. Glow fonctionnerait avec une application mobile gratuite sur les tablettes Android et iOS. Pour l’instant, on ne sait pas si l’appareil sera disponible en Inde.

Robot domestique Astro

Un robot assistant domestique Astro a également été annoncé par Amazon, et selon la société, Astro aiderait à surveiller la sécurité de la maison, agirait comme un appareil mobile et offrirait une expérience Alexa portable. L’appareil a été équipé d’un écran de 10 pouces pour agir comme le “visage” du robot, et il a des roues sur lesquelles il fait le tour de la maison. Les utilisateurs intéressés peuvent demander une invitation à acheter Astro dans le cadre du programme Amazon Day 1 Edition au prix de 999,99 $.

Cligner

Trois nouveaux produits Blink ont ​​été dévoilés par Amazon lors de son événement, dont la Blink Video Doorbell à 49,99 $. En dehors de cela, un support de caméra Blink Floodlight à 39,99 $ et un support de panneau solaire Blink coûtant 129,98 $ ont également été annoncés, et bien que la précommande des trois appareils ait commencé mardi, il est peu probable qu’ils viennent en Inde.

Thermostat Intelligent

Le géant de la technologie a dévoilé un nouveau thermostat intelligent qu’il a développé en collaboration avec Resideo, et le thermostat fonctionnerait avec Alexa. Il a été au prix de 59,99 $, mais on ne sait pas encore s’il arrivera en Inde.

