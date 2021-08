Amazon annonce une bêta ouverte pour « New World » début septembre

in

(Photo d’Amazon Game Studios)

Lors de l’événement Opening Night Live lors de la conférence virtuelle Gamescom de cette année, Amazon a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour son prochain MMORPG New World et a invité tous les joueurs intéressés à s’inscrire pour une nouvelle bêta ouverte.

Cette version bêta devrait se dérouler du 9 septembre à 7 h HP au 12 septembre à 23 h 59 HP, les demandes d’accès s’ouvrant le 8 septembre à 7 h HP.

Selon le blog officiel de New World, la version bêta ouverte utilisera la nouvelle fonctionnalité Playtest de Steam, une option pour les développeurs du service qui a été créée en avril. Les bêta-testeurs potentiels peuvent demander à participer au test via Steam, sans avoir besoin de listes de diffusion ou de clés bêta.

L’objectif de la bêta ouverte est apparemment de donner à Amazon Game Studios plus de données sur les problèmes de serveur et la surpopulation, qui étaient tous deux un problème au cours de la précédente période de bêta fermée en juillet. Il n’a été fait mention d’aucune récompense particulière pour la participation des joueurs, à part la possibilité d’essayer New World quelques semaines avant ses débuts prévus le 28 septembre.

La version bêta précédente de New World était exceptionnellement populaire malgré sa fermeture, avec environ 200 000 joueurs sur Steam à son apogée. Ce fut également un succès modéré pour la foule de diffusion en direct et a atteint le n ° 14 au total pour les heures regardées sur Twitch pour le mois de juillet.

Amazon a également révélé une nouvelle bande-annonce, « Chart Your Fate », à la Gamescom, destinée à mettre en évidence des fonctionnalités telles que la conception ennemie, la guerre de siège à grande échelle et l’île magique d’Aeternum, le cadre du Nouveau Monde.

Dans New World, les joueurs incarnent des marins échoués sur Aeternum à la suite d’un naufrage. L’île est imprégnée de magie qui permet des exploits miraculeux, mais engendre également des monstres et interfère avec le cycle naturel de la vie et de la mort.

Pour survivre, les joueurs doivent se regrouper sous les drapeaux de l’une des trois factions mercenaires, qui se battent à la fois contre les autres et contre les dangers propres à Aeternum. Contrairement aux MMORPG classiques, New World propose un système de mise à niveau qui vous rend progressivement meilleur dans tout ce que vous finissez par faire, plutôt qu’une classe ou une profession choisie, ainsi que des combats en temps réel.

Les nouvelles du Nouveau Monde faisaient partie d’une série de révélations de jeux qui ont eu lieu lors de Opening Night Live, un événement en direct prévu lors de l’édition virtuelle de cette année de l’événement de l’industrie Gamescom. Généralement tenue à Cologne, en Allemagne, à la fin de l’été, la Gamescom est la plus grande conférence de jeux vidéo au monde en termes de fréquentation physique.

Parmi les autres grandes nouvelles de l’émission de mercredi, citons la date de sortie tant attendue de Halo Infinite de Microsoft; les débuts d’un nouveau jeu Marvel, Midnight Suns, un RPG tactique basé sur l’occultisme des créateurs de la populaire série XCOM ; et la première bande-annonce complète du prochain jeu de combat The King of Fighters XV, qui a confirmé qu’il comportera un netcode de restauration convivial en ligne.