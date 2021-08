Amazon annule le drame des jeunes de première année après seulement 1 saison

Amazon Prime Video a annulé la série dramatique pour jeunes adultes Panic après une seule saison. La série était basée sur le roman du même nom de Lauren Oliver et mettait en vedette Olivia Welch en tant que diplômée du secondaire qui participe à un concours annuel qui l’aidera, elle et ses amis, à s’échapper d’une petite ville du Texas. Oliver a également créé la série et écrit les 10 épisodes de la saison 1.

Heather Nill de Welch était l’une des 47 diplômés du secondaire qui ont participé au concours Panic au centre de l’émission. Cependant, la compétition de cette année voit les règles changer soudainement, de sorte que Heather et les autres participants se demandent si le prix de 50 000 $ vaut les nouveaux risques. Mike Faist, Jessica Sula, Ray Nicholson, Camron Jones et Enrique Murciano ont également joué dans la série.

Panic a fait ses débuts le 28 mai. Amazon avait de grands espoirs pour le projet, lançant même une nouvelle audio en trois parties sur Audible. Oliver a écrit le projet, intitulé Panic: Ghosts and Legends, et les acteurs de la série ont exprimé leurs personnages. La nouvelle est sortie le même jour que la série. Malheureusement, l’émission n’a pas gagné un large public comme le hit d’Amazon The Wilds. La panique ne s’est pas non plus terminée avec un cliffhanger, les fans ont donc eu une fin satisfaisante. Cela a également joué un rôle dans la décision d’Amazon de ne pas commander une deuxième saison, ont déclaré des sources à Deadline.

Bien que Panic n’ait pas fonctionné, Amazon a d’autres projets YA en préparation. The Wilds, à propos d’un groupe d’adolescentes sur une île déserte qui ne savent pas qu’elles participent à une expérience sociale, a connu un succès assez important en décembre 2020 pour qu’une deuxième saison soit commandée. La distribution d’ensemble de cette émission comprend Sophia Ali, Shannon Betty, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James et Sarah Pidgeon. Il a été créé par Sarah Streicher.

Amazon développe également une série basée sur I Know What You Did Last Summer destinée au public YA. En mars, Sarah Michelle Gellar a signé pour le pilote YA Hot Pink, une comédie de passage à l’âge adulte créée par Elisabeth Holm et basée sur le livre d’Elena K. Arnold, What Girls Are Made Of. Desiree Akhavan (The Miseducation of Cameron Post) dirige le pilote Hot Pink.