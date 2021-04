Amazon annule le MMO “ Le Seigneur des Anneaux ” dans le dernier hoquet pour les ambitions de jeu de l’entreprise

Photo via Flickr / workinpana.

Amazon a envoyé son jeu gratuit Le Seigneur des Anneaux dans les Terres Immortelles.

La nouvelle a été annoncée au cours du week-end, via un rapport à Bloomberg, qu’Amazon avait discrètement débranché son MMO LOTR, auquel il était attaché en tant que co-développeur et éditeur depuis juillet 2019.

L’annulation brutale est apparemment due à un différend non spécifié entre Amazon et le conglomérat technologique chinois Tencent, qui a acquis le précédent partenaire de développement d’Amazon Leyou en décembre de l’année dernière. Nous avons contacté Amazon pour obtenir des commentaires.

Bien que ce ne soit pas nécessairement un œil au beurre noir pour Amazon – parfois les offres échouent – c’est un autre revers bien médiatisé pour ses efforts pour percer dans l’industrie du jeu vidéo.

Il a également récemment dû retarder le lancement de son MMO en monde ouvert New World de plusieurs mois, et l’année dernière, il a lancé, dé-lancé et annulé par la suite son jeu de tir de héros AAA Crucible.

Selon une analyse approfondie d’Amazon Game Studios depuis Bloomberg en janvier, Amazon dépense près d’un demi-milliard de dollars par an pour le développement de jeux vidéo internes, mais une mauvaise gestion et des incompréhensions l’ont empêché de s’implanter dans l’industrie des jeux.

Cela n’a cependant pas empêché Amazon de poursuivre ses efforts. Le mois dernier, il a ouvert un nouveau studio à Montréal, dirigé par plusieurs développeurs principaux de la franchise Rainbow Six d’Ubisoft, destiné à se concentrer sur les jeux multijoueurs.

Pour éviter toute confusion, l’annulation du MMO LOTR n’affecte pas la prochaine série télévisée Le Seigneur des Anneaux d’Amazon, une préquelle des romans et des films qui est considérée comme la «plus grande série télévisée jamais réalisée». Cela n’a rien à voir avec Lord of the Rings Online (LOTRO), qui fonctionne depuis 2007 et est actuellement publié par Daybreak Games Company à San Diego.

Le MMO LOTR non nommé d’Amazon a été initialement annoncé en septembre 2018 par Leyou Technologies, basé à Hong Kong, et sa filiale américaine nouvellement fondée, Athlon Games. Comme la série télévisée Amazon, le MMO se déroulerait bien avant les événements du Seigneur des anneaux, «explorant des terres, des personnes et des créatures jamais vues auparavant par les fans de l’univers de Tolkien».

(En comparaison, le LOTRO a été initialement mis en place pendant la Guerre de l’Anneau, les joueurs soutenant explicitement les hommes, les elfes et les nains dans leur combat contre les forces de Sauron. a une nouvelle expansion prévue pour arriver plus tard cette année.)

Amazon a ensuite rejoint le nouveau projet LOTR MMO en tant que partenaire de développement avec Athlon et Leyou. L’accord aurait vu Amazon publier le MMO dans le monde entier, tandis que Leyou l’a publié en Chine et à Taiwan. Cet accord n’a pas survécu à l’acquisition de Leyou par Tencent, pour des raisons qui n’ont pas encore été révélées.