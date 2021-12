Amazon annule sa présence sur site au CES, T-Mobile réduit en raison des problèmes d’Omicron

CES à Las Vegas en 2017. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Amazon est l’une des nombreuses grandes entreprises technologiques qui ont décidé de ne pas participer ou exposer au salon international et à la conférence CES à Las Vegas du 5 au 8 janvier. La décision, motivée par la propagation de la variante Omicron de COVID-19, s’applique également à la filiale de maison intelligente Ring de l’entreprise.

Meta, Pinterest et Twitter ne prévoient pas non plus d’y assister, a rapporté Bloomberg News.

T-Mobile va « limiter considérablement » sa participation en personne et annuler une allocution prévue par le PDG Mike Sievert.

« Bien que nous soyons convaincus que les organisateurs du CES prennent des mesures exhaustives pour protéger les participants en personne et que nous avons également mis en place de nombreuses pratiques préventives, nous accordons la priorité à la sécurité de notre équipe et des autres participants avec cette décision », a déclaré le réseau sans fil de Bellevue. a déclaré le transporteur dans son annonce.

L’événement a eu lieu pratiquement l’année dernière. À partir de ce matin, les organisateurs du CES prévoyaient de poursuivre le spectacle. Le CES exige que les participants soient complètement vaccinés et recommande des tests.

La Consumer Technology Association, qui organise l’événement, a déclaré à Axios qu’elle avait « reçu plusieurs milliers de nouveaux inscrits depuis la fin de la semaine dernière ». Il a ajouté : « Des milliers d’entrepreneurs, d’entreprises, de médias et d’acheteurs prévoient de venir à Las Vegas. Les principaux dirigeants des gouvernements fédéral, étatiques et étrangers y participent.

Certaines grandes entreprises prévoient toujours de participer en personne. Par exemple, la PDG de General Motors, Mary Barra, prévoyait toujours d’assister à l’événement et de prendre la parole mardi, a rapporté ..

Les organismes d’information technique, notamment The Verge, Engadget, CNet et d’autres, ne prévoient plus d’envoyer des journalistes pour couvrir l’émission en personne. . a décidé auparavant de couvrir l’événement virtuellement cette année.