Amazon, Apple et Disney ont de la concurrence

Le rapport Nielsen Sports récemment publié a révélé que l’intérêt pour la Formule 1 était motivé par un public plus jeune galvanisé par les médias sociaux de la F1, le Drive to Survive de Netflix et l’esport.

La recherche a révélé que 77% de la croissance provenait du groupe d’âge des 16 à 35 ans, ce qui équivaut à 46% du fandom de la F1 en 2021.

Nielson Sports prévoit qu’un milliard de personnes seront intéressées par la F1 d’ici avril 2022.

Stefano Domenicali a déclaré aux investisseurs en février: «Nous n’avons constaté qu’une réduction marginale des audiences télévisées, causée par de multiples raisons mais clairement motivée par un calendrier géographique raccourci et limité par rapport à 2019, mais quelque chose que chaque sport majeur a connu en 2020. Nous sommes fiers de ce que nous avons livré en 2020 et nous savons que nous avons une base de fans et une plate-forme d’audience incroyablement solides à développer dans les années à venir.

Ainsi, alors que Liberty Media continue de poursuivre la terre promise du streaming numérique, les géants d’Amazon, d’Apple et de Disney pourraient avoir un concurrent sérieux dans DAZN, le service mondial d’abonnement aux sports et la société de médias.

DAZN vient de lancer une chaîne dédiée en espagnol 24/7 DAZN F1 en Espagne après avoir conclu un accord avec Moviestar + de Telefonica pour diffuser les courses jusqu’au début de 2024.

La chaîne aura le commentateur espagnol vétéran Antonio Lobato et l’ancien pilote de F1, Pedro de la Rosa, en tête de la couverture.

DAZN couvre déjà la plupart des sports et est impliqué dans le sport automobile couvrant les voitures Indy, la Formule E, l’Extrême E, le Rallye Dakar, le World Endurance et la série de voitures World Touring.

On pense que DAZN vise 20 pays hispanophones et la prochaine étape comprendra une chaîne portugaise de F1 pour couvrir 11 pays lusophones.

En février, DAZN a annoncé son parrainage de l’équipe de la Scuderia AlphaTauri pour la saison 2021 et a signé Yuki Tsunoda en tant qu’ambassadeur de la marque au Japon.

DAZN signifie affaires et en mars 2020, ils ont annoncé l’expansion dans 200 pays du monde entier avec sa couverture de boxe à la tête de la croissance.

Lorsque Covid-19 a frappé, DAZN a subi la perte de contenu et un exode d’abonnés de son service qui avait ironiquement commercialisé sa politique d’annulation à tout moment comme un argument de vente pour les fans.

Le service a été lancé en décembre 2020 avec un prix de départ agressif de 1,99 £ pour sa boxe qui aura inquiété les goûts de Sky Sports.

En avril, le site Web . a rapporté que le promoteur de boxe Eddie Hearn avait conclu un contrat record à neuf chiffres avec DAZN, mettant fin à un partenariat exclusif avec Sky Sports.

DAZN est ambitieux et ne traîne pas avec la société pour obtenir les droits de montrer sept matchs de football de Serie A italienne exclusifs par semaine pour un accord d’une valeur de 987 millions de dollars par saison.

Même avec ces sommes d’argent impliquées, le co-directeur général de DAZN, James Rushton, a déclaré à SportBusiness que DAZN gagnerait de l’argent sur l’accord en déclarant: «DAZN est une entreprise technologique à forte croissance, mais le plus important pour moi est de conclure des accords sur une unité solide et sensée. économie. Je ne suis pas intéressé par les projets de vanité ou par faire de grandes éclaboussures sur le marché qui n’ont pas de sens.

«Nous allons gagner de l’argent sur la Serie A en Italie. Aucun doute là dessus.”

Rushton affirme que le service sera un “ modèle axé sur les fans ” en restant “ accessible ” et “ à un prix avantageux ”.

Ce ne sont pas des mots que le fan de F1 qui regarde son sport à la télévision gratuite sans l’envie ni l’argent de regarder derrière un paywall voudra entendre.

Rushton pense que l’abandon de la télévision est inévitable et a déclaré à Forbes: «Il y a un changement fondamental dans l’équilibre des pouvoirs entre la télévision linéaire et [Over the Top (OTT) providers] là où les titulaires de droits reconnaissent l’avenir de leur sport, c’est avec des plateformes comme DAZN », dit-il. «Le point de basculement est arrivé.»

DAZN se tourne vers ce nouveau public plus jeune que Liberty cultive dans l’espoir de les attirer avec des contrats flexibles, des abonnements moins chers et la possibilité de regarder sur l’appareil de son choix.

DAZN, à l’instar des autres acteurs du marché, doit investir dès le départ, ce qui entraîne souvent des pertes témoignées par une augmentation de 76% du nombre d’abonnés avant la pandémie, mais une perte de 1,4 milliard de dollars qui en résulte.

DAZN n’a peut-être pas la puissance de feu financière d’Amazon, Disney et Apple, mais il a de grandes poches car il appartient au groupe industriel multinational Access Industries, mieux connu pour sa propriété du Warner Music Group.

Comme c’est souvent le cas en F1, un milliardaire est impliqué, un pas en avant, né en Ukraine mais basé à Londres, Sir Leonard Blavatnik, d’une valeur de 32 milliards de dollars, faisant de lui l’homme le plus riche de Grande-Bretagne devant le patron d’INEOS et actionnaire de l’équipe Mercedes Sir James Ratcliffe à 17 milliards de dollars.

Blavatnik a pris le contrôle du groupe DAZN en 2014 lorsque Access Industries a augmenté sa participation dans l’entreprise de 42,5% à 77%.

Blavatnik, comme son compatriote milliardaire Dmitri Mazepin, a fait sa première fortune lors de la “ privatisation ” des actifs de l’État russe en vendant sa participation dans la société pétrolière russe TNK-BP pour 7 milliards de dollars en 2013.

Blavatnik en tant que 46e homme le plus riche de la planète possède tous les jouets milliardaires possédant le superyacht obligatoire de 80 millions de dollars et 242 pieds Odessa 11 et pas moins de 4 jets privés, dont un Boeing 767 de 150 millions de dollars.

Il est également un philanthrope ayant promis plus de 700 millions de dollars principalement à des universités, notamment Oxford, Stanford et Harvard.

Le temps nous dira qui gagnera la bataille pour la couverture de la F1, mais il ne fait aucun doute que comme toujours en F1, l’argent sera roi.

Un article d’opinion de Garry Sloan, auteur de «Dans la voie des stands – F1 exposée», détails sur inthepitlane.com

Copyright © 2020 Garry Sloan