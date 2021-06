Amazon, Apple, Google parmi les marques les plus valorisées au monde : étude Kantar

Alors qu’une plus grande partie du monde se tournait vers les achats en ligne pendant la pandémie, les 20 principaux détaillants ont augmenté la valeur de leur marque de 48% combinés

Les marques les plus valorisées au monde ont connu une croissance record selon le classement Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2021, avec une valeur totale atteignant 7 100 milliards de dollars, soit l’équivalent du PIB combiné de la France et de l’Allemagne. Cela a été motivé par la confiance dérivée de la disponibilité des vaccins, des plans de relance économique et de l’amélioration des perspectives du PIB, selon l’étude. Les marques américaines représentent 56 des 100 meilleures marques, avec Amazon et Apple en tête – chacune valant maintenant plus de 500 milliards de dollars US.

Amazon a maintenu sa position de marque la plus valorisée au monde, avec une croissance de 64% à 684 milliards de dollars (ou l’équivalent du PIB de la Pologne). Entré pour la première fois dans le classement BrandZ en 2006, la valeur d’Amazon a augmenté de près de 268 milliards de dollars cette année et est devenue la première marque à 500 milliards de dollars, rejointe par Apple, évaluée à 612 milliards de dollars. Tesla est la marque à la croissance la plus rapide et est devenue la marque automobile la plus valorisée, augmentant sa valeur de 275% en glissement annuel pour atteindre 42,6 milliards de dollars. Cinq marques ont plus que doublé leurs valeurs de marque Pinduoduo, Meituan, Moutai et TikTok de Chine et Tesla des États-Unis.

La croissance globale a été alimentée par 69 marques augmentant leur valeur d’au moins 5% depuis 2020, ainsi que 13 nouveaux entrants, dont Zoom, Nvidia et AMD, et Spotify. La technologie domine le haut du classement Kantar BrandZ, avec sept des dix premières marques issues du secteur technologique. La technologie a également permis aux marques non technologiques de connaître une croissance significative. Les 10 premières marques sont aujourd’hui évaluées à 3 300 milliards de dollars, contre 800 milliards de dollars en 2011.

Les marques américaines ont connu la croissance la plus rapide en 2021, leurs valeurs de marque augmentant en moyenne de 46% d’une année sur l’autre, ce qui signifie que les États-Unis représentent désormais 74% de la valeur totale du Top 100, bien qu’ils ne représentent que 24% du PIB mondial. La Chine a consolidé son avance sur l’Europe. Les marques chinoises sont passées de 11 % de la valeur du Top 100 en 2011 à 14 % aujourd’hui. Les marques européennes, en revanche, représentent désormais 8 % de la valeur du classement contre 20 % en 2011.

« 2020-2021 a été une année record pour la croissance des marques, et malgré une année difficile pour beaucoup, nos recherches ont une fois de plus prouvé que les marques fortes offrent des rendements supérieurs pour les actionnaires, sont plus résistantes et se rétablissent plus rapidement », Nathalie Burdet, CMO de Kantar, mentionné. « Avec le commerce électronique mondial passant de 12 % à 15 % de toutes les ventes en 2020, ce fut une année positive pour les marques impliquées dans cette chaîne de valeur, des détaillants aux coursiers comme FedEx et UPS. Cependant, nous avons également constaté une croissance dans des secteurs où beaucoup prévoyaient des défis au début de la pandémie. Les marques de vêtements, par exemple, ont collectivement augmenté encore plus que les marques de médias et de divertissement dans le classement, et les marques de luxe, malgré la réduction des voyages et des blocages dans le monde, ont recentré leurs énergies et ont enregistré une croissance en conséquence », a-t-elle ajouté.

Selon l’étude, alors que les consommateurs passaient plus de temps à la maison pendant le verrouillage, le Top 10 des marques de médias et de divertissement de Kantar BrandZ a connu une croissance impressionnante (+50%). Les technologies derrière les jeux, les fournisseurs de puces Nvidia et AMD, sont entrées dans le classement pour la première fois. L’espace des médias et du divertissement a été dépassé par la catégorie des vêtements avec une croissance de la valeur de 53 %, car les gens ont redéfini les frontières entre les vêtements de travail et les vêtements de loisirs.

De plus, alors qu’une plus grande partie du monde s’est tournée vers les achats en ligne pendant la pandémie, les 20 principaux détaillants ont augmenté la valeur de leur marque de 48% combinés. Au-delà du succès d’Amazon, les marques de commerce électronique chinoises ont affiché une forte croissance ; Alibaba, 7e au classement mondial, a consolidé sa position de deuxième marque de vente au détail la plus valorisée, et Pinduoduo a été la marque de vente au détail à la croissance la plus rapide.

Les modèles d’abonnement ont été un facteur de succès important pour beaucoup. Microsoft en est l’un des meilleurs exemples (+26%) d’offres innovantes pour s’adapter aux nouveaux environnements de travail et passer à des modèles d’abonnement pour améliorer la commodité et l’évolutivité. Xbox (+55%), Disney (+13%) et Netflix (+55%) ont tous enregistré une croissance, tandis que Spotify est entré dans le classement après une croissance de 454% du nombre d’abonnés entre 2015 et 20 et une amélioration significative de la valeur de la marque grand public.

