Amazon apporte la technologie sans caissier à une épicerie pleine grandeur pour la première fois dans un nouvel emplacement de la région de Seattle

Le nouveau magasin Amazon Fresh d’Amazon dans la région de Seattle est doté de la technologie « Just Walk Out » de l’entreprise qui élimine le besoin de caissiers. (Photo Amazon)

La nouvelle épicerie physique d’Amazon qui s’ouvre cette semaine dans la région de Seattle est unique car elle comportera la technologie sans caissier «Just Walk Out» de l’entreprise. C’est la première fois que la technologie arrive dans un magasin de grande taille et marque une étape importante pour Amazon étant donné le coût et la complexité de la mise en œuvre d’un tel système.

Amazon ouvrira jeudi un emplacement Amazon Fresh de 25 000 pieds carrés dans le quartier Factoria de Bellevue, Washington. . a précédemment écrit sur des indices pointant vers le développement du magasin.

Les magasins Amazon Fresh sont conçus pour être similaires à une épicerie traditionnelle à service complet, mais avec une technologie supplémentaire, notamment des chariots d’épicerie intelligents et des appareils Amazon Echo qui aident les acheteurs à naviguer dans les allées.

Le magasin Factoria proposera désormais également la technologie sans caisse qui utilise une gamme de caméras et de capteurs pour enregistrer ce que les gens mettent dans leurs paniers pendant qu’ils font leurs achats, éliminant ainsi les files d’attente. Les clients scannent leur téléphone lorsqu’ils entrent et “sortent” simplement après avoir chargé leur panier ou leur chariot. Amazon utilise la technologie dans ses petits magasins de proximité Amazon Go.

Avec l’ajout de Just Walk Out, le magasin Factoria n’offrira pas les chariots d’épicerie intelligents qui détectent et enregistrent automatiquement les articles sur un affichage numérique et suppriment le besoin d’une ligne de caisse traditionnelle. Amazon a déclaré que les chariots intelligents, également connus sous le nom d’Amazon Dash Carts, resteraient disponibles dans d’autres magasins Amazon Fresh.

Le premier magasin Amazon Fresh a ouvert ses portes en septembre dernier, et il y en a maintenant huit ouverts dans la région de Los Angeles, quatre dans la région de Chicago et un en Virginie. Un autre est prévu sur Jackson Street dans le quartier central de Seattle. Les magasins vendent des produits, de la viande, des aliments préparés – des poulets rôtis à 4,97 $, des pizzas à 1,79 $ la tranche – et plus encore, et servent également de centres de retour ou de stations de livraison pour les colis Amazon.com.

Le magasin Factoria, situé au 3903 Factoria Sq Mall SE, aura toujours des lignes de caisse traditionnelles pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser Just Walk Out. Il comportera également Amazon One, le système d’identification à lecture de paume de la société qui s’est récemment étendu aux magasins Whole Foods.

Amazon a déclaré qu’il se concentrait sur Just Walk Out au magasin Factoria et qu’il « partirait de là » pour amener la technologie dans d’autres magasins Amazon Fresh ou Whole Foods.

Amazon vend sa technologie Amazon Go à d’autres détaillants. Il existe également une multitude de concurrents développant leur propre technologie sans caissier et proposant des détaillants.

Amazon, basé à Seattle, continue d’investir dans le marché américain de l’épicerie de 658 milliards de dollars. Ses divers concepts d’épicerie incluent Amazon Go, le ramassage Amazon Fresh, la livraison Amazon Fresh, la livraison Whole Foods et la livraison Prime Now. Le mois dernier, Amazon a renommé sa marque Amazon Go Grocery en Amazon Fresh.