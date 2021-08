Amazon apporte l’Echo Show 8 amélioré en Inde

in

En ce qui concerne les appareils domestiques intelligents, en particulier ceux dotés d’un haut-parleur et d’un écran, les appareils Echo Show d’Amazon sont en tête du segment. Contrairement à d’autres haut-parleurs intelligents avec un affichage qui suit la formule – une taille unique pour toutes les formules, les appareils Echo Show sont disponibles dans différentes tailles d’écran et à différents prix.

Le dernier ajout à cela est l’Echo Show 8 de deuxième génération – qui vient d’être introduit en Inde. L’Echo Show 8 (2021) est désormais livré avec une expérience d’affichage améliorée et un appareil photo amélioré de 13 mégapixels.

Prix ​​et disponibilité d’Echo Show 8 (2e génération) en Inde

Le prix de détail d’Echo Show 8 (2e génération) en Inde a été fixé à Rs. 13 999 mais il est actuellement vendu au détail à un prix réduit de Rs. 11 499 pour une durée limitée.

Le nouvel Echo Show 8 est disponible en plusieurs options de couleur – noir et blanc et peut être acheté exclusivement auprès d’Amazon India.

Caractéristiques et spécifications de l’Echo Show 8 (2e génération)

L’Echo Show 8 de deuxième génération est livré avec un écran HD de 8 pouces qui, selon la société, avec une technologie de couleur adaptative offrant une meilleure expérience d’affichage. Il est livré avec des haut-parleurs en néodyme de 2,0″ (52 mm) avec un radiateur de basses passif offrant un son stéréo.

En plus d’écouter votre musique préférée sur Amazon Prime Music, Spotify, JioSaavn, Apple Music, Hungama music ou Gaana, etc., l’Echo Show 8 peut également être utilisé pour regarder vos séries télévisées ou films préférés sur Amazon Prime Video et Netflix.

Comme tout autre appareil Echo d’Amazon, l’Echo Show 8 peut également être utilisé pour contrôler d’autres appareils domestiques intelligents à l’aide de commandes vocales. Cela en fait un appareil parfait à placer sur votre bureau qui peut vous divertir ainsi que contrôler les appareils intelligents comme les lumières, les prises, la climatisation, les ventilateurs, les téléviseurs, le geyser et plus encore sans avoir besoin de vous éloigner du bureau.

L’appareil photo de 13 mégapixels du nouvel Echo Show 8 peut aider les utilisateurs à passer des appels vidéo à leurs amis et à leur famille ayant des appareils Echo Show. Il est livré avec une fonction de cadrage automatique qui maintient l’appelant dans le cadre. Bien que pour les personnes soucieuses de leur vie privée, l’Echo Show 8 (2e génération) dispose également d’un obturateur de confidentialité qui peut bloquer physiquement l’appareil photo lorsqu’il n’est pas utilisé.

