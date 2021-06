Amazon Appstore copie le programme Small Business d’Apple

in

L’Amazon Appstore a maintenant rejoint Google pour suivre l’exemple d’Apple en réduisant les commissions pour les petits développeurs – mais avec une tournure intéressante. L’Amazon Appstore est un endroit alternatif pour télécharger des applications Android.

L’année dernière, Apple a annoncé son programme pour les petites entreprises, un moyen intelligent de réduire la pression antitrust en réduisant sa réduction des ventes d’applications à 15 % pour tous les développeurs, à l’exception des plus grands. Google a fait de même cette année, d’une manière un peu plus juste, et maintenant Amazon a trouvé sa propre tournure…

Arrière-plan

Apple faisait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs antitrust concernant la commission de 30 % qu’elle facturait aux développeurs sur les ventes d’applications et les achats intégrés.

La société a fait sa première concession en 2016, lorsqu’elle a réduit sa réduction des abonnements aux applications à 15 % la deuxième année. Mais le changement radical était dans son soi-disant programme pour les petites entreprises.

Bien que présenté comme quelque chose destiné aux petits développeurs, la réalité était que 98% d’entre eux en bénéficieraient. Apple passait effectivement à une commission standard de 15 %, une commission plus élevée de 30 % ne s’appliquant qu’aux plus gros développeurs. Étant donné que ces derniers génèrent la majeure partie de l’argent, cela a eu un impact limité sur les revenus de l’App Store d’Apple.

Google a fait de même, mais a accordé à tout le monde le taux de 15% pour le premier million de dollars de revenus, contrairement à l’approche tout ou rien d’Apple.

Commission Amazon Appstore

AFTVnews rapporte qu’Amazon réduit également sa commission pour les développeurs gagnant moins de 1 million de dollars par an, mais avec deux taux possibles.

Au lieu de réduire la commission à 15 %, Amazon la réduit à 20 %, mais offre de nombreux moyens de réduire le taux effectif à 10 %.

L’Amazon Appstore a annoncé qu’il réduirait sa réduction des revenus des développeurs de 30% à 20% pour les développeurs qui gagnent moins d’un million de dollars de revenus par an. Les nouvelles conditions, qu’Amazon appelle le programme Amazon Appstore Small Business Accelerator, fourniront également aux développeurs un crédit promotionnel AWS d’un montant équivalent à 10 % des revenus du développeur s’ils gagnent moins d’un million de dollars de revenus par an. Si un développeur choisit d’utiliser ces crédits AWS, cela porte sa part totale des revenus Amazon Appstore de 70 % à un équivalent de 90 %.

De nombreux développeurs utilisent Amazon Web Services (AWS) pour héberger leurs sites Web et leurs serveurs. Tant que ces factures s’élèvent à 10 % ou plus de leurs revenus Amazon Appstore, leur taux de commission effectif sur les ventes d’applications ne sera que de 10 %.

