Amazon arrête la construction du site dans le Connecticut après la découverte du 7ème “ nœud coulant ” ⋆ .

Amazon arrête la construction d’une installation à Windsor, dans le Connecticut, après que les travailleurs ont découvert le septième cas d’une «corde qui pourrait être interprétée comme un nœud coulant» sur le site.

Les six premiers ont été découverts sur le chantier au cours de la dernière semaine d’avril, selon la filiale locale d’ABC, WTNH.

Le dernier en date était mercredi, lorsque des agents en mission privée “ont été informés de la découverte d’une corde qui pourrait être interprétée comme un nœud coulant suspendu dans des poutres suspendues sur le site”, a déclaré la police, selon NBC News.

«Nous continuons d’être profondément perturbés par les incidents survenus sur le chantier de construction de Windsor et avons ordonné sa fermeture jusqu’à ce que les mesures de sécurité nécessaires puissent être mises en place», a déclaré à NBC la porte-parole d’Amazon Kelly Nantel.

Les cordes ont été suspendues dans une zone sans caméras de surveillance, a déclaré la police, selon le Hartford Courant, et comme la zone compte «des centaines d’employés de diverses entreprises», les informations sur les suspects sont limitées.

«J’aime venir travailler et faire mon travail, mais je n’aime pas vivre le racisme au travail», a déclaré un employé du site à la station d’information locale FOX61

La section locale de la NAACP a déclaré qu’elle travaillait avec Amazon pour répondre aux préoccupations des travailleurs sur le site.

«Ces formes de crimes haineux ont eu une tache préjudiciable sur l’état actuel de la réalité américaine et pour eux de frapper si près de chez eux et avec une telle cohérence, montre un manque de respect non seulement pour la décence humaine mais aussi pour nos ancêtres qui ont perdu leur vit en raison de la haine représentée dans les nœuds de ces cordes », a déclaré le groupe de défense des droits civiques dans un communiqué.

Le FBI est également impliqué dans l’enquête.

Amazon et l’équipe de construction offrent une récompense de 100 000 $ pour les informations conduisant à un suspect.

“Les implications d’un nœud coulant n’importe où sont inacceptables”, a déclaré l’agent spécial du FBI en charge, David Sundberg, dans un communiqué au Hartford Courant. «Nous sommes unis avec tous nos partenaires chargés de l’application de la loi à travers l’État pour extirper et appliquer l’état de droit à tout individu ou groupe perpétuant une idéologie haineuse et l’intimidation dans nos communautés.»

Amazon et l’équipe de construction offrent une récompense de 100000 dollars pour les informations qui mènent à celui qui a laissé les nœuds sur le site, a rapporté le Courant. Le chef de la police de Windsor, Donald Melanson, a déclaré que toute personne arrêtée serait accusée de crime de haine, a ajouté le rapport.

