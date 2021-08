Amazon assumera une plus grande responsabilité pour les produits défectueux vendus par des marchands tiers

. Illustration

Amazon indemnisera les clients jusqu’à 1 000 $ pour les dommages matériels ou corporels causés par des produits défectueux vendus par des marchands tiers sur Amazon.com.

Le seuil couvrira plus de 80% des cas, a déclaré Amazon, ajoutant qu’il “peut intervenir pour payer des réclamations pour des montants plus élevés si le vendeur ne répond pas ou rejette une réclamation que nous pensons être valide”.

La politique élargie d’Amazon intervient alors qu’une série de décisions de justice menacent de soumettre l’entreprise à une plus grande responsabilité légale pour les produits vendus sur sa plate-forme.

“À compter du 1er septembre, pour les produits vendus sur Amazon.com, Amazon facilitera la résolution des réclamations pour dommages matériels et corporels entre le client, le vendeur et leur fournisseur d’assurance”, a déclaré la société dans un article de blog.

Il ajoute : « Les clients peuvent contacter le service client d’Amazon, et nous informerons le vendeur et l’aiderons à traiter la réclamation. Si un vendeur ne répond pas à une réclamation, Amazon interviendra pour répondre directement au problème immédiat du client, assumera nous-mêmes les coûts et poursuivra séparément le vendeur. »

Amazon dit qu’il ne demandera pas le remboursement des frais de moins de 1 000 $ aux vendeurs qui suivent ses politiques et ont une assurance valide. L’entreprise propose un programme pour aider les vendeurs à trouver une assurance.

Il s’agit d’une extension de la « Garantie A à Z » qui couvre le retour des produits vendus par des tiers sur Amazon.com.

Les défenseurs des consommateurs ont appelé l’entreprise à aller plus loin pour identifier et réprimer les produits douteux vendus sur sa plate-forme.

Amazon a mis en place une série de programmes et de technologies pour identifier les produits contrefaits et frauduleux, et il dit qu’il étendra ces systèmes et étendra le travail de ses équipes dans le cadre de la nouvelle politique.

“Lorsqu’un client dépose une réclamation, Amazon combinera nos systèmes avancés de détection des fraudes et des abus avec des experts externes et indépendants en matière de fraude à l’assurance pour analyser la réclamation”, a déclaré la société. « Nous présenterons des réclamations valides aux vendeurs et rejetterons les réclamations non fondées, frivoles ou abusives. En faisant ce travail pour le compte des vendeurs, nous leur évitons d’avoir à enquêter eux-mêmes sur ces réclamations. »