Amazon Astro est un chien robot sur roues de 1 000 $ que vous pouvez précommander maintenant

Amazon Astro est le premier robot domestique de la société et coûte 1 450 $, avec un prix de lancement spécial de 999 $. Les inscriptions sont disponibles aujourd’hui et le robot devrait commencer à être expédié plus tard cette année. Astro utilise un traitement embarqué et des algorithmes SLAM pour cartographier et naviguer intelligemment dans votre maison. Astro peut également être utilisé pour passer des appels vidéo grâce à son grand écran frontal.

L’événement d’Amazon fin septembre 2021 a dévoilé une multitude de nouveaux appareils et services, y compris de nouvelles caméras Blink, des tonnes de nouveaux appareils Ring et maintenant un robot domestique qui sert également de chien de sécurité. Amazon Astro est le premier robot domestique de l’entreprise et Amazon espère qu’il est assez mignon pour vous empêcher d’attraper les heebie-jeebies.

Le facteur de forme est assez similaire aux souris droïdes trouvées dans l’univers Star Wars, mais avec un jeu de roues beaucoup plus prononcé, un compartiment de rangement interchangeable à l’arrière et un Amazon Echo Show rotatif et inclinable à l’avant. Amazon a pris le temps de parler de la personnalité qu’ils ont intégrée à l’appareil, et tout commence par les yeux.

Vous trouverez une paire d’yeux bien en évidence sur l’écran, montrant une gamme d’émotions lorsqu’Astro communique avec n’importe qui dans la maison. Au fur et à mesure qu’Astro se déplace, il peut afficher différents messages à l’écran, y compris des éléments tels que « vue en direct » lors de la diffusion en continu ou il détecte un éventuel intrus dans votre maison.

Une multitude de caméras et de capteurs se trouvent tout autour d’Astro, permettant tout, des appels vidéo sur ce grand écran à la cartographie et à la navigation intelligentes grâce à un algorithme SLAM personnalisé (localisation et cartographie simultanées) développé par Amazon pour le produit. Tous les meilleurs aspirateurs robots utilisent SLAM pour naviguer, mais la mise en œuvre d’Amazon avec ses propres puces a permis à Astro d’en savoir plus sur son environnement et de les naviguer.

Lorsqu’Astro a besoin d’une meilleure vue d’une pièce, il peut étendre sa caméra périscope, située derrière l’écran. Cela peut être utilisé pour permettre la visualisation à distance de n’importe quelle partie de votre maison ou simplement pour obtenir un meilleur angle pour vos appels vidéo.

Astro est lié aux routines d’Amazon Alexa et peut être programmé pour s’adapter à vos besoins quotidiens. Astro prend également en charge des fonctionnalités telles que ne pas déranger, les zones hors limites, etc.

Amazon Astro peut être précommandé via le programme Jour 1 d’Amazon pour 999 $ et expédié plus tard cette année. Le prix normal d’Astro est de 1 450 $, donc si vous êtes intéressé, il est logique de vous y inscrire immédiatement.

