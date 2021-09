Amazon augmente la taille de l’écran et la durée de vie de la batterie du Kindle Paperwhite lors de la première mise à niveau majeure en 3 ans

Le nouveau Kindle Paperwhite d’Amazon sera expédié le 27 octobre. (Photo Amazon)

Le nouveau Kindle Paperwhite d’Amazon, annoncé mardi matin, est la première mise à niveau majeure de la liseuse à éclairage frontal de la société depuis 2018, offrant un écran plus grand et promettant une plus longue durée de vie de la batterie.

La société a augmenté la taille globale de l’écran à 6,8 pouces, contre 6 pouces auparavant. Les lunettes sont plus minces, mais l’appareil lui-même est également plus grand, comme le montre cette comparaison ci-dessous.

Il s’agit du cinquième Kindle Paperwhite depuis qu’Amazon a introduit l’appareil en 2012, bien que la société l’appelle Paperwhite de 11e génération, faisant référence à la cohorte actuelle d’appareils Kindle.

L’autonomie promise est de 10 heures, contre 6 heures pour la génération précédente.

Amazon a fait le saut d’un port micro USB à USB-C dans les nouveaux appareils. Une charge complète prend 2,5 heures, contre 3 heures auparavant.

En outre, la société affirme que l’interface Kindle a été remaniée avec “plusieurs nouvelles fonctionnalités pour une expérience plus facile et plus intuitive”. Il existe également un processus de configuration simplifié utilisant l’application Kindle pour iOS et Android, selon la société.

Amazon a annoncé trois versions de l’appareil :

Le Kindle Paperwhite standard, avec 8 Go de stockage, se vend 139,99 $ avec les publicités et 159,99 $ sans. Kindle Paperwhite Signature Edition, avec 32 Go de stockage, se vend 189,99 $, avec recharge sans fil. Un nouvel appareil Kindle Paperwhite Kids, avec les spécifications de base du Paperwhite standard, se vend 159,99 $, avec une couverture spéciale et d’autres fonctionnalités et contenus.

Ils sont disponibles en précommande aujourd’hui et devraient sortir le 27 octobre.