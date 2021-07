Amazon augmente les salaires et les incitations à l’embauche pour rester compétitif sur un marché du travail

in

Amazon juge nécessaire d’augmenter les salaires et d’augmenter son utilisation des incitations pour pourvoir certains de ses postes vacants, ce qui entraîne des coûts plus élevés dans son réseau de distribution.

“Nous constatons certainement une demande plus forte de travailleurs”, a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. «Jusqu’à présent, nous avons réussi à les embaucher grâce à nos salaires et avantages sociaux assez compétitifs. Nous suivons donc attentivement. Mais c’est probablement l’un des plus gros éléments d’inflation dans notre entreprise en ce moment.

Plus tard, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes et des investisseurs, Olsavsky a évoqué le problème en répondant à une question sur les coûts d’exécution.

« Nous dépensons beaucoup d’argent pour la signature et les incitations, et bien que nous ayons de très bons niveaux de personnel, ce n’est pas sans coût », a-t-il déclaré.

“C’est un marché du travail très compétitif”, a-t-il ajouté, affirmant que “la pression salariale” est “certainement le plus gros contributeur aux pressions inflationnistes” dans l’ensemble des activités d’Amazon.

Amazon a ajouté 64 000 employés au cours du trimestre de juin, atteignant un nouveau sommet de 1,335 million d’employés à temps plein et à temps partiel dans le monde, selon son rapport sur les résultats jeudi après-midi.

L’entreprise, qui offre un salaire minimum de 15 $ l’heure à l’échelle nationale, a rapidement étendu son réseau d’exécution et de livraison, doublant sa taille au cours des 18 derniers mois, a déclaré Olsavsky.

Le marché du travail concurrentiel est l’une des raisons pour lesquelles Amazon a avancé le calendrier de ses augmentations de salaire annuelles à mai plutôt que d’attendre octobre, a-t-il déclaré.

Une enquête du New York Times publiée en juin a décrit des problèmes avec les systèmes RH d’Amazon pour suivre la croissance de l’entreprise, ainsi qu’une stratégie des dirigeants de l’entreprise pour encourager le roulement et limiter la mobilité ascendante des employés horaires des entrepôts.