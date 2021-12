Amazon augmentera la part des revenus des développeurs de compétences Alexa à partir de l’année prochaine

Amazon a annoncé mardi un nouveau programme de développement qui verra l’entreprise réduire ses revenus de compétences Alexa par rapport au programme actuel, augmentant ainsi la part des développeurs.

Le nouveau programme Alexa Skill Developer Accelerator sera officiellement lancé au deuxième trimestre 2022, les développeurs percevant une commission de 80 %. C’est une augmentation de 10 % par rapport à ce qu’ils reçoivent actuellement. Les revenus mis à jour, cependant, ne seront disponibles que pour les développeurs gagnant moins de 1 million de dollars par an.

L’augmentation reposera sur la valeur des revenus d’une année civile précédente pour les achats de compétences (la version d’Alexa des achats intégrés), les abonnements et les achats de compétences payants. Amazon a annoncé des compétences payantes en juillet pour permettre aux développeurs de facturer aux utilisateurs des frais uniques pour accéder aux applications vocales sur leurs meilleurs haut-parleurs Alexa.

Kelly Wenzel, directrice des programmes de développement B2B et Alexa, a écrit dans un article de blog : « Lorsque le programme Alexa Skill Developer Accelerator sera lancé, les développeurs pourront profiter d’avantages tels que de nouveaux programmes d’incitation, des commentaires personnalisés pour optimiser leur expérience de compétences avec les meilleurs pratiques en matière d’expérience utilisateur et de satisfaction client, aide à identifier les opportunités de monétisation, et plus encore. »

Amazon lancera le nouveau modèle de revenus ainsi que des avantages mis à jour pour les développeurs conçus pour augmenter le trafic et la visibilité de leurs compétences. Les avantages accrus pourraient valoir jusqu’à 10 % supplémentaires des revenus potentiels d’un développeur. Cela signifie que leurs avantages potentiels totaux pourraient atteindre 90 pour cent.

Le géant de la vente au détail en ligne se joint à d’autres géants de la technologie tels que Google pour réduire sa réduction des revenus des développeurs. Plus tôt cette année, le géant de la recherche a baissé sa commission Play Store sur les achats intégrés à 15%.

