Amazon aurait apporté la technologie sans caissier à son plus grand format d’épicerie

(Photo d’Amazon)

Amazon apporterait sa technologie sans caissier au format d’épicerie pleine grandeur de l’entreprise. Bloomberg a découvert des documents de planification pour un magasin Amazon Fresh en construction dans le Connecticut qui montre des portes d’entrée et de sortie et des supports au plafond, qui sont utilisés dans les petites épiceries Amazon Go and Go et éliminent le besoin de caissiers physiques.

C’est le premier signe qu’Amazon apporte la technologie «Just Walk Out» dans ses épiceries américaines Amazon Fresh, qui ont fait leurs débuts en août en Californie. Les magasins sont conçus pour être similaires à une épicerie traditionnelle à service complet, mais avec une technologie supplémentaire, notamment des chariots d’épicerie intelligents et des appareils Amazon Echo qui aident les acheteurs à naviguer dans les allées. Maintenant, il semble qu’ils auront également la technologie «Just Walk Out» pour permettre aux acheteurs de sélectionner des articles et de quitter les magasins sans attendre dans les files d’attente.

Amazon a refusé de commenter le rapport Bloomberg.

L’ajout de la technologie sans caisse au magasin grand format serait une étape importante pour Amazon compte tenu de son coût et de sa complexité. Amazon vend sa technologie Amazon Go à d’autres détaillants. Il y a aussi une multitude de concurrents qui développent leur propre technologie sans caissier et lancent des détaillants.

Cette semaine, Amazon a annoncé que son système d’identification biométrique à lecture de paume sera disponible dans un magasin Whole Foods à Seattle; la technologie était auparavant disponible dans certains magasins Amazon.