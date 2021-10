Amazon baisse le prix de la nouvelle Samsung Galaxy Watch 4 : désormais disponible pour 272 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La nouvelle montre avec GPS et suivi sportif de Samsung peut désormais être achetée en solde : l’un des meilleurs concours à l’Apple Watch.

La nouvelle smartwatch de Samsung, annoncée il y a quelques semaines, est déjà en vente sur Amazon. Il s’agit de la Samsung Galaxy Watch 4, un modèle sportif au design excellent qui se positionne une fois de plus comme la meilleure alternative à l’Apple Watch.

Modèle 44mm argent, WiFi et GPS Il coûte 299,90 euros, mais vous pouvez déjà vous le procurer pour 272 euros sur Amazon.

La dernière smartwatch de Samsung axée sur la santé et le sport, désormais avec wearOS de Google et en deux tailles : 40 mm et 44 mm.

Chez ComputerHoy.com, nous avons testé le modèle Watch 4 Classic, une version très similaire mais avec un cadran différent et une lunette tournante pour se déplacer dans l’interface. En substance, ils sont très similaires et nous pouvons vous dire qu’il se distingue par son design, ses capteurs et ses fonctionnalités.

La nouvelle Galaxy Watch 4 revient à ses origines avec Android, en particulier utiliser Wear OS, le système d’exploitation de Google avec une couche personnalisée. La même chose se produit sur les téléphones mobiles. Cela vous donne accès aux applications de montres Google Play.

Il a une Écran Super AMOLED rond de 1,19 pouces, 16 Go de stockage pour les applications et certains fichiers, tels que la musique hors ligne. Il dispose également du Bluetooth 5., du WiFi double bande, NFC pour les paiements et GPS pour le suivi sportif.

Les montres intelligentes sont un bon substitut au mobile lorsque vous effectuez des tâches qui vous empêchent de le manipuler. Jetons un coup d’œil aux meilleures montres GPS, idéales pour la course et d’autres activités physiques.

Comme pratiquement toutes les montres connectées d’aujourd’hui, cette Galaxy Watch 4 est axée sur le sport et la santé. Il dispose d’un suivi automatique de nombreux sports et vous pouvez en activer manuellement bien d’autres.

Il dispose de capteur de fréquence cardiaque et de niveau d’oxygène dans le sang. Deux capteurs fondamentaux lorsqu’il s’agit de mesurer votre effort et votre repos, notamment pour connaître la qualité de votre sommeil.

Il dispose également d’un ECG pour détecter les rythmes anormaux dans votre cœur.

Samsung Galaxy Watch 4 fonctionne avec n’importe quel smartphone Android, mais cela fonctionne beaucoup mieux si vous avez un mobile Samsung.

Sachant qu’elle ne coûte que 272 euros, si vous cherchiez une bonne alternative à l’Apple Watch pour Android, cette montre est la meilleure option que vous puissiez acheter dès maintenant.

