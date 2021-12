Amazon baja a 135€ el precio de este reloj TicWatch con GPS

Con un simple búsqueda en Internet podemos encontrar un montón de relojes inteligentes a muy buen precio. Ahora bien, si lo que buscamos es un reloj de calidad, grandes prestaciones, funciones inteligentes avanzadas y al mejor precio posible, entonces no hay duda que elegir un reloj TicWatch es una gran opción. Sobre todo ahora que podemos conseguir el C2 Plus en offre con un gran descuento en Amazon.

Una de las ventajas de los relojes TicWatch es que cuentan con el sistema operativo Porter OS de Google por lo que es posible hacer uso de algunos de los servicios y aplicaciones del gigante buscador desde el propio reloj. Sin embargo, esto no quiere decir que únicamente sea compatible with smartphones Android, ya que también ofrece compatibilidad with iOS, por lo que vamos a Poder sincronizar ise reloj TicWatch con un iPhone perfectamente.

Porter OS, GPS et résister à l’eau

En concret, este C2 Plus es un modelo con GPS intégré, un modelo muy preciso y rápido para ubicarnos rápidamente y que podamos comenzar a registrar todo sobre nuestra actividad en tiempo real, distancia, velocidad, ruta, etc. Y todo ello sin tener que llevar el móvil encima.

Gracias a su sistema operativo, vamos a poder acceder a jeu de Google para instalar apps, permite l’interacción con el asistente de Google, es un reloj compatible with Google Fit o nos permite hacer uso de otras apps como Strava o Spotify, entre otras. A nivel de diseño, hay que decir que este reloj TicWatch C2 Plus tiene un aspecto de reloj convencional con un bisel de acero inoxidable y correas de cuero, pero internamente está equipado con un potente procesador y 1 GB de memoria RAM para que todo fluya correctamente .

Se trata de un reloj bastante ligero, solo pesa 42 gramos, por lo que nos permite llevarlo durante todo el día sin ningún problema. Un modèle avec pantalon de 1.3 pulgadas en forma redonda y que es capaz de mostrar bastante información de un solo vistazo.

Otro detalle important a la hora de comprar un smartwatch es revisar su autonomía. Pues bien, es este aspecto hay que decir que el reloj TicWatch C2 Plus ofrece una autonomía de entre uno y dos días, por lo que sieres de los que no te importa tenerlo que cargar con frecuencia, no será tampoco un problema. No se nos puede olvidar tampoco que es un modelo que ofrece resistente al agua y el sudor.

Reloj TicWatch C2 Plus al mejor precio en Amazon

Este modelo lo podemos encontrar en Amazon a un precio de venta recomendado de 209,99 euros, pero el gigante de las compras online ha aplicado un descuento del 35%. Esto significa que podemos comprarlo a un precio de 135,66 euros mientras dure la oferta.

Es una oferta que permite recibir el reloj en casa de forma totalmente gratuitement y cuyo plazo de entrega es de tan nada más que cuatro días. Si estás pensando comprarlo para estas navidades, todavía estás a tiempo.