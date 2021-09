Amazon bannit à jamais 600 marques technologiques chinoises et 3 000 vendeurs pour fraude par avis | Industrie

La fraude dans l’analyse des produits vendus sur Amazon est bien plus qu’un problème ponctuel. Et Amazon veut le tuer dans l’œuf.

Amazon est la plus grande vitrine commerciale au monde, et tous les magasins tiers savent que si l’un de leurs produits devient populaire et obtient de bonnes notes, ils peuvent devenir riches.

Mais en même temps, il existe des centaines de milliers de vendeurs tiers sur Amazon, la concurrence est brutale, et il est difficile de se démarquer.

Tant de marques et de vendeurs se sont tournés vers le jeu déloyal : soudoyer les clients pour obtenir de bonnes critiques. ET Amazon il est déjà fatigué : il a expulsé pour toujours 600 marques technologiques chinoises et plus de 3 000 fournisseurs, pour fraude à l’analyse de produits.

Les escrocs se présentent toujours là où il y a des affaires et où l’argent circule. Une arnaque récurrente sur Amazon, toujours active, a retenu notre attention. Vous pouvez donc le détecter et l’éviter.

Cette expulsion massive a été annoncée par un média chinois, et Amazon l’a confirmé dans The Verge.

Il est un changement majeur d’attitude, car jusqu’à présent, l’entreprise n’avait jamais abordé un problème générant une mauvaise réputation pour son magasin, se limitant à lancer des déclarations indiquant qu’elles s’employaient à prévenir les abus avec la politique d’utilisation du magasin.

Au bord Un représentant d’Amazon a confirmé cette expulsion de 60 marques chinoises et 3000 vendeurs, affirmant qu’ils ont “plusieurs fois” violé la politique de vente de l’entreprise.

Il a également précisé que les marques expulsées “Ils savaient exactement ce qu’ils étaient entrain de faire.”

Et qu’est-ce que cela avis sur la fraude sur Amazon ? Lors de l’enquête menée, la société a constaté que certaines marques ont envoyé des cartes-cadeaux aux clients qui avait acheté le produit, de laisser de bonnes critiques.

Dans le cas des vendeurs, ils ont utilisé cette même pratique ou ils ont promis le produit gratuitement. Fait une annulation déguisée et ils ont rendu ce qu’ils avaient payé, sans avoir à retourner le produit, en échange de laisser une bonne critique du produit et du magasin.

La plupart des marques fabriquent des accessoires technologiques pour ordinateurs et mobiles : batteries, chargeurs, boîtiers, lecteurs USB, webcams, et bien d’autres produits.

Parmi les expulsés, il y en a beaucoup de bien connus, comme Aukey, Mpow, RavPower, Vava, TaoTronics et Choetech.

Quoi qu’il en soit, c’est une pratique très difficile à poursuivre. Des produits de ces marques ont déjà été de nouveau détectés à la vente, sous un autre nom.