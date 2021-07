Amazon booste Bitcoin : Jeff Bezos est appelé « The GOAT » sur Crypto Twitter

Comme vous le savez probablement maintenant, Jeff Bezos s’est récemment lancé dans l’espace avec trois autres personnes.

Comme la BBC le notait à l’époque, il était accompagné de Mark Bezos, de son frère Wally Funk, un pionnier de la course à l’espace de 82 ans et d’un étudiant de 18 ans.

“Ils ont voyagé dans une capsule avec les plus grandes fenêtres volantes dans l’espace, offrant une vue imprenable sur la Terre”, soulignait le site Web.

Il a été critiqué pour toutes sortes de sujets impliquant le changement climatique, mais il s’est toujours assuré de répondre.

Bezos a insisté sur le fait qu’il avait une vision environnementale : “Nous devons prendre toute l’industrie lourde, toute l’industrie polluante et la déplacer dans l’espace, et garder la Terre comme ce beau joyau d’une planète qu’elle est”, a-t-il déclaré à MSNBC.

Il a poursuivi et a déclaré: «Cela va prendre des décennies et des décennies à réaliser, mais vous devez commencer, et les grandes choses commencent par de petits pas… c’est ce que cette mission de tourisme sub-orbital nous permet de faire, cela nous permet de pratiquer encore et encore. plus de.”

Quoi qu’il en soit, après tout cela, les nouvelles concernant Amazon sont apparues et ont réussi à mettre le feu aux marchés de la cryptographie.

Amazon entre dans les montagnes russes du Bitcoin

Maintenant, il a été rapporté que les rumeurs selon lesquelles Amazon pourrait entrer dans les paiements Bitcoin et crypto se renforcent.

Selon le site d’information City AM, un « initié » a confirmé qu’Amazon envisageait « définitivement » de lancer les paiements Bitcoin et crypto d’ici la fin de 2021.

La source a déclaré ce qui suit :

“Il ne s’agit pas seulement de mettre en place des solutions de paiement par crypto-monnaie à un moment donné dans le futur – il s’agit d’une partie intégrante, bien discutée et intégrale du futur mécanisme de fonctionnement d’Amazon.”

Crypto Twitter est impressionné et ils appellent Bezos le GOAT.

LMAO si Bezos déchire vraiment les commandes du marché du bitcoin une semaine après s’être lancé dans l’espace, alors tout le monde doit convenir qu’il est le GOAT — Pomp 🌪 (@APompliano) 26 juillet 2021

Restez à l’écoute pour plus de nouvelles.