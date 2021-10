Amazon change complètement sa politique de télétravail et a divulgué comment ce sera | La vie

Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon, a informé lundi les employés dans un e-mail interne que l’entreprise autoriserait les administrateurs à établir des politiques de télétravail pour chaque équipe, un changement majeur par rapport au plan précédent de l’entreprise d’obliger les employés à retourner physiquement dans les bureaux.

Amazon a initialement annoncé en mars son intention de revenir à une culture « centrée sur le bureau » après la pandémie, mais a semblé assouplir légèrement cette feuille de route en juin lorsqu’il a introduit un nouveau « scénario de référence » pour obliger les employés à passer 3 jours au bureau et prévoir 2 jours facultatifs de travail à distance. Désormais, la politique se décidera équipe par équipe.

« Dans une entreprise de notre taille, il n’y a pas d’approche unique pour déterminer comment chaque équipe fonctionne au mieux », a écrit Jassy dans l’e-mail, auquel Business Insider a accédé. « Nous serons dans une phase d’expérimentation, d’apprentissage et d’ajustement pendant un certain temps à la sortie de cette pandémie. Tout cela nous a amenés à changer un peu de cap », a-t-il ajouté.

Les employés ont critiqué à plusieurs reprises la politique de l’entreprise exigeant un retour dans les bureaux physiques, tandis que certaines entreprises technologiques avec des mesures plus flexibles en ont profité pour essayer d’embaucher des employés d’Amazon.

La société basée à Seattle a publié l’e-mail de Jassy lundi, mais la note interne du PDG comprenait également une liste de FAQ sur les RH détaillant la nouvelle politique.

Ces problèmes ont montré que même si les managers pouvaient définir des politiques pour leurs équipes, certaines décisions seraient toujours laissées aux vice-présidents.

Amazon, par exemple, exige que la plupart des employés vivent suffisamment près de leur bureau assigné pour pouvoir se rendre à une réunion un jour à l’avance. L’entreprise a besoin d’un vice-président pour approuver toute exception à cette règle.

Voici les questions fréquemment posées par Amazon pour connaître sa nouvelle politique de télétravail

Commençons par les choses les plus importantes concernant ces questions.

Quel est le nouveau guide des rôles en entreprise ?

Au lieu de préciser que les gens travaillent 3 jours par semaine au bureau, nous laisserons cette décision aux équipes individuelles. Cette décision sera prise équipe par équipe au niveau managérial. Nous espérons qu’il y aura des équipes qui continueront à travailler majoritairement à distance, d’autres qui le feront avec un modèle hybride (bureau et télétravail), et d’autres qui décideront que les clients sont mieux servis si l’équipe travaille principalement au bureau. Nous ne prescrivons pas intentionnellement combien de jours ou quels jours ; C’est aux directeurs de prendre la décision avec les managers et les équipes seniors. Les décisions doivent être guidées par ce qui sera le plus efficace pour nos clients ; Et sans surprise, nous continuerons tous à être évalués pour les livrables des utilisateurs, quel que soit l’endroit où le travail est effectué. La possibilité de travailler jusqu’à 4 semaines par an entièrement à distance (à partir d’un endroit dans le pays où vous travaillez) reste inchangée.

Quand saurai-je ce que fait mon équipe ?

Comme la plupart d’entre vous entendez parler de ce changement pour la première fois et seront probablement impatients de savoir quel est le plan de votre équipe pour aller de l’avant, nous vous demandons d’être patient avec vos dirigeants, car cela leur prendra probablement quelques semaines. pour développer et communiquer leur plan. .

Nous prévoyons que vos dirigeants vous parleront de ces plans spécifiques avant le 3 janvier, date que nous avions précédemment fixée pour que les gens commencent à revenir au bureau au moins 3 jours par semaine.

Comment mon équipe déterminera-t-elle la fréquence à laquelle nous devons être au bureau ?

Les équipes comprennent comment elles fonctionnent le mieux, et les dirigeants seront intentionnels et réfléchis quant à la fréquence à laquelle ils pensent que l’équipe doit être ensemble pour collaborer et obtenir les meilleurs résultats globaux pour les clients et l’entreprise.

Les gestionnaires prendront en compte de nombreux facteurs lors de l’élaboration du guide pour leur organisation, tels que le travail le plus efficace à aborder ensemble en personne et ce qui est le plus pratique à gérer via le télétravail.

Pour les équipes qui reviendront plus fréquemment au bureau, quand pensons-nous que cela commencera ?

Les équipes prennent elles-mêmes ces décisions. Les bâtiments continuent avec des protocoles de nettoyage stricts et sont sûrs pour que les gens viennent sur leur lieu de travail. Nous voyons de plus en plus d’employés revenir au bureau pour des réunions et des activités collaboratives.

Pour la même raison que nous avons précédemment reporté les conseils de retour au bureau jusqu’en janvier, nous pensons qu’un nombre croissant de personnes se sentiront plus à l’aise de revenir à mesure que nous nous éloignons du pire de la variante Delta.

Dois-je habiter à proximité de l’emplacement principal de mon équipement ? Et dois-je travailler dans le même bureau que les autres ?

Chaque équipe a toujours une stratégie : un ensemble d’emplacements où l’espace de bureau a été alloué et une disposition pour laquelle les équipes travaillent à quel endroit. Nous espérons que les dirigeants continueront à établir leur guide vers le bon site pour leur équipe. Vous continuerez à avoir un emplacement de bureau assigné, comme vous le faites aujourd’hui.

Pour réussir dans cette nouvelle approche, la flexibilité est requise et nous voulons nous assurer que les coéquipiers peuvent facilement collaborer en personne sans avoir à prendre l’avion ou à avoir besoin d’hébergement à l’hôtel.

Dans cet esprit, nous nous attendons à ce que la plupart des employés vivent suffisamment près de leur bureau assigné afin qu’ils puissent facilement se rendre au bureau pour avoir une réunion un jour à l’avance.

Et si je préfère travailler seul à la maison ?

Si vous êtes physiquement incapable de travailler au bureau, vous pouvez demander une dérogation à votre responsable. En supposant que vous habitiez suffisamment près du siège pour tenir une réunion un jour à l’avance, le responsable prendra la décision exceptionnellement.

Et si je préfère ne pas habiter près de mon bureau assigné ?

Cela sera considéré comme une exception, et tout déménagement personnel hors du bureau assigné nécessitera l’approbation du vice-président. Consultez la politique globale pour travailler en dehors de l’espace de travail pour plus d’informations sur la façon de demander une exception.

Et si j’étais embauché pendant la pandémie et affecté à un endroit, mais que je n’ai pas encore pu m’y installer ?

Travaillez avec votre responsable pour vous déplacer vers l’emplacement assigné. Nous aborderons le moment de ce déménagement avec un degré élevé de flexibilité et en tenant compte des circonstances personnelles. Si vous n’êtes plus en mesure de déménager, vous devrez suivre le même processus d’exception sur le lieu de travail du bureau décrit ci-dessus, qui nécessite l’approbation du vice-président.

Et si je travaillais virtuellement avant la pandémie ou si je recevais une exception en milieu de travail pendant la pandémie ?

Dans les deux cas, votre exception reste en vigueur et aucune autre approbation n’est requise.

A mon retour, aurai-je encore un bureau/espace de travail dédié ?

Si vous disposez maintenant d’un espace de travail dédié et prévoyez de l’utiliser régulièrement, vous aurez toujours votre espace de travail dédié. Si vous êtes avant tout un salarié qui développe des activités à distance, vous disposerez d’un espace de travail agile (non dédié) pour collaborer avec votre équipe.

Cela nous permet d’être frugaux et de mieux planifier la quantité d’espace de travail d’entreprise que nous savons pouvoir utiliser efficacement.

GREF (Global Real Estate and Facilities) travaillera avec toutes les équipes pour garantir la bonne combinaison de postes fixes et agiles dans tous les bureaux d’Amazon, et nous pourrons réévaluer les espaces de travail dédiés à mesure que nous en apprendrons davantage sur nos nouveaux modèles de travail.

Ce changement vers une politique de télétravail plus flexible est-il permanent ?

Cette nouvelle politique est notre plan pour l’avenir. Cela peut changer ou évoluer à mesure que nous expérimentons tous cette nouvelle façon de travailler ensemble et continuons à apprendre comment mieux servir nos clients.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Héctor Chamizo.