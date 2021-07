Amazon chasse la monnaie numérique et la chaîne de blocs Crypto nouveaux médias

Après une année de croissance importante des revenus, Amazon est à la recherche d’une devise numérique et d’une blockchain.

Le détaillant en ligne et géant des technologies de l’information recherche un chef de produit avec au moins 10 ans d’expérience dans la gestion de produits ou de programmes, le marketing de produits, le développement commercial ou la technologie pour rejoindre l’équipe d’acceptation et d’expérience des paiements de l’entreprise.

Selon la liste, le candidat retenu développera la stratégie de monnaie numérique et de blockchain et la feuille de route des produits de l’entreprise.

« Vous tirerez parti de votre expertise dans le domaine de la blockchain, du grand livre distribué, des devises numériques de la banque centrale et de la crypto-monnaie pour développer le dossier des capacités qui devraient être développées, piloter la vision globale et la stratégie produit, et gagner l’adhésion et l’investissement du leadership pour de nouvelles capacités. “

Le responsable de la monnaie numérique et de la blockchain travaillera également avec d’autres équipes de l’entreprise, y compris Amazon Web Services (AWS), pour développer la feuille de route qui inclut l’expérience client et la stratégie technique.

La nouvelle offre d’emploi intervient des mois après qu’Amazon a discrètement retiré une offre d’emploi indiquant que l’entreprise travaille sur un projet de monnaie numérique dont le déploiement initial est prévu au Mexique.

Les revenus d’Amazon ont considérablement augmenté en 2020, les acheteurs bloqués en raison de la pandémie de coronavirus se tournant vers le géant du commerce électronique pour les livraisons.

La société de données de marché et de consommation Statista détaille les revenus d’Amazon en 2020.

«En 2020, la plate-forme de vente au détail en ligne Amazon a déclaré un revenu net de 21,33 milliards de dollars américains, contre 11,6 milliards de dollars américains de revenu net l’année précédente. Au cours du même exercice, le chiffre d’affaires de l’entreprise s’est élevé à plus de 386 milliards de dollars américains.

