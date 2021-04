Amazon choisit la fusée qui lancera les premiers satellites Kuiper

Une illustration montre une fusée Atlas V lançant les satellites Project Kuiper d’Amazon. (ULA / Amazon)

United Launch Alliance affirme avoir conclu un accord pour une série de neuf lancements de sa fusée Atlas V afin d’envoyer des satellites en orbite terrestre basse pour la constellation Internet à large bande Project Kuiper d’Amazon.

Amazon a souligné qu’il ne s’agissait que de la première vague d’un réseau de 3236 satellites conçu pour offrir un accès haut débit à des milliards de personnes.

«Nous sommes déterminés à faire du haut débit abordable une réalité pour les clients et les communautés du monde entier», a déclaré aujourd’hui le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, dans un communiqué de presse. «ULA est un partenaire fantastique qui a lancé avec succès des dizaines de missions pour des clients commerciaux et gouvernementaux, et nous sommes reconnaissants de leur soutien à Kuiper.»

Ni ULA ni Amazon n’ont annoncé de calendrier pour les lancements, mais selon les termes de la licence d’Amazon de la Federal Communications Commission, la moitié des satellites doivent être déployés d’ici la mi-2026.

Bezos est également le fondateur de l’entreprise spatiale Blue Origin, qui travaille sur une fusée de classe orbitale connue sous le nom de New Glenn. Cette fusée ne devrait pas entrer en service avant la fin de 2022.

En revanche, l’Atlas V a exécuté avec succès plus de 80 lancements depuis 2002. Rajeev Badyal, vice-président de la technologie d’Amazon pour le projet Kuiper, a vanté la réputation de l’Atlas V en tant que «fusée capable et fiable».

Badyal n’a pas exclu de sélectionner Blue Origin pour une série de lancements ultérieurs. «Nous avons conçu nos satellites et notre système de distribution pour accueillir plusieurs lanceurs – cela nous donne la flexibilité d’utiliser de nombreuses fusées et fournisseurs différents pour lancer notre système de satellite», a-t-il déclaré.

Étant donné que Bezos est le seul propriétaire de la société privée Blue Origin, la société publique Amazon doit suivre un chemin prudent lorsqu’elle sélectionne les fournisseurs de lancement pour le projet Kuiper. Les décisions qui semblent favoriser Blue Origin pourraient susciter des questions sur les transactions personnelles.

Amazon a refusé de fournir des détails sur le processus qui a conduit à la sélection de l’ULA, y compris des détails sur la portée de l’implication de Bezos. Les conditions financières de l’accord de lancement n’ont pas été divulguées.

Pour ce que cela vaut, United Launch Alliance a désormais un lien commercial avec le projet Kuiper d’Amazon ainsi qu’avec Blue Origin. ULA prévoit d’utiliser les moteurs de fusée BE-4 de Blue Origin sur le premier étage de sa fusée Vulcan de nouvelle génération, qui devrait faire ses débuts à la fin de cette année.

Le premier étage de l’Atlas V est conçu pour utiliser des moteurs russes RD-180, et il ne passera pas au BE-4 de Blue Origin. Mais l’ère de l’Atlas touche à sa fin, en partie à cause des limites des importations de fusées russes. Il y a un an, le PDG de l’ULA, Tory Bruno, a déclaré que l’Atlas V serait progressivement abandonné d’ici 2024 environ, laissant Vulcan comme le cheval de bataille de l’ULA.

Dans un article de blog d’Amazon, Bruno a salué le projet Kuiper comme «un projet ambitieux ayant le potentiel de connecter des dizaines de millions de personnes à travers la planète».

«La portée et l’ampleur de l’initiative fourniront également un énorme coup de pouce au leadership américain dans l’espace, contribuant à créer des emplois et fournissant une demande stable et fiable pour l’industrie des services de lancement», a déclaré Bruno. «Nous sommes honorés qu’Amazon se tourne vers ULA et Atlas V pour soutenir ses plans de déploiement.»

Amazon est un retardataire relatif dans la course à Internet par satellite: SpaceX a déjà plus de 1 300 satellites en orbite terrestre basse pour sa constellation haut débit Starlink, et des milliers de clients l’utilisent dans le cadre du programme bêta «Better Than Nothing» de la société.

Parmi les autres acteurs émergents du marché des télécommunications par satellite figurent OneWeb et Télésat, qui ont tous deux des accords de lancement avec Blue Origin; AST SpaceMobile; et Omnispace (en collaboration avec Lockheed Martin, également partenaire de Boeing dans la joint-venture ULA).

Depuis des années, Amazon, SpaceX et les autres se disputent des détails techniques devant la FCC, chargée de délivrer des licences aux constellations de satellites.

Plusieurs facteurs supplémentaires contribuent à la rivalité Kuiper contre Starlink: la concurrence de longue date entre Bezos et le PDG de SpaceX Elon Musk; le fait que Badyal a été chargé du projet Kuiper après avoir été évincé de SpaceX; et le fait que Kuiper et Starlink ont ​​leur siège à Redmond, Washington.

Dans le billet de blog d’aujourd’hui, Amazon affirme que l’effectif du projet Kuiper est passé à plus de 500 employés. Le site Web de carrière d’Amazon répertorie près de 200 postes vacants pour le projet Kuiper, dont plus des trois quarts à Redmond.